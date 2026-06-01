艾敬透过艺术传达爱与和平 从「小我」出发 引导观众思索「大我」

由歌手转型为艺术家的艾敬，在深圳市当代艺术与城市规划馆（简称 两馆）中举行个展《烈日下的行走》，展览以「小我」为起点，逐步引领观众走向「大我」的思索。贯穿其中的，正是艾敬逾35年的艺术生涯一以贯之的「执着」。 撰文｜多莉

艾敬这次展览以「小我」为起点，逐步引领观众走向「大我」的思索。

歌手艾敬曾有多首代表作。

在成为艺术家之前，歌手艾敬已经对艺术有浓厚的兴趣，她不时借工作之便去世界各地的艺术馆欣赏，「在90年代初，因为工作需要第一次去巴黎，在一天内我去了罗浮宫和庞毕度艺术中心，这两个反差给予很大的冲击，也令我在一瞬间热爱当代艺术，在后来无论去哪个国家我都会去美术馆和博物馆参观。」

但真正让艾敬决定在艺术圈深耕，并视为职业却是一次事业上的失意，她分享道当时有一张专辑的出版不太顺利，有一段较长的空白期，因此艾敬干脆一不做二不休，选择投入到另一种限制较少和视觉性的艺术表达形式，「我一旦开始尝试拿起画笔，就一发不可收拾。」

从本我到世界议题

《烈日下的行走》分为3个单元，分别是「我的母亲和我的家乡」、「花的力量」，以及「烈日下的行走」，题材看似互不相干，但实际是环环相扣，展览是以艾敬的童年及故乡为起点，中间穿插着以自然的力量转换成对时间、空间、时代，以及行走过程的思考，最后探讨战争和难民的国际议题。艾敬希望可以让观众在展览中真切地感受到她眼中的「爱」、「自然」与「和平」。

在艾敬打造的艺术品中，鲜花代表爱与生命力，鲜花从大门涌进来的景象令人感受到满满的喜乐与希望。

运来家乡「特产」

虽然身份上有转变，但不变的是艾敬对艺术的执着及追求，这份精神亦在《烈日下的行走》展览筹备中展现得淋漓尽致。在「我的母亲和我的家乡」中，艾敬为了还原记忆中的故乡，可谓「不惜工本」。尽管「运费比土贵」，她亦不顾反对从沈阳运来200袋「特产」黑土，「很多人不理解我对黑土地的执念，因为这片土地孕育了我，也孕育了我对色彩变化的感知，所以必须是黑的，必须是沈阳的，哈尔滨的也不行。」她更笑言这个举动令两馆馆长颜为昕十分感动。

《女孩与秋千》代表着艾敬的童年回忆，身后满满的「LOVE」代表爱与和平。

为还原记忆中的故乡，艾敬特地从沈阳运来200袋黑土。

此外，展出的装置艺术《我的家乡》是艾敬透过一个废弃锅炉，将她的童年和视觉艺术的追求串连。艾敬忆述道锅炉在她的童年占据一个重要的位置，陪伴她在家乡度过很多个冬天，当中有很多情感在内，所以她将工作室曾经使用过但已废弃的锅炉，在采用视觉艺术化后，让它重新「活起来」。艾敬在锅炉中增设关于她与家人的独家回忆，包括父亲带着两只小狗去买菜等影像，传递出有温度的东北故事。

《我的家乡》是透过废弃锅炉放映着父母的日常生活，以及艾敬创作的过程。

手部创作三部曲

艾敬对艺术形式的不局限，在「花的力量」中展现得淋漓尽致，作品《花的力量#1》是为时尚品牌Dior创办人Christian Dior的妹妹Catherine Dior而创作，以此向对方为爱与和平奉献的女性力量致敬。艾敬连同《花的力量#2》，以及《艾的祈祷》组成「手部创作三部曲」，她希望表达出艺术不受局限，手部是艺术家可以依赖的身体部分，用来表达自己的内心和祈愿，达成「心手合一」。观众更可以从中看到艾敬用鲜花和「LOVE」字样，以简单直白的方式，令观众感受她对和平的看法。而艾敬对和平和艺术的追求，使《烈日下的行走》获得Dior的全力赞助。

作品《花的力量#1》是为Christian Dior的妹妹Catherine而创作。

为战争儿童创作

为了是次个展，艾敬准备了不少新作品面世，当中她希望透过《睡在帐篷里的小女孩》让观众正视战争中最弱小无辜的群体─孩童，「他们还没有机会选择，如果没有我们的关注和关爱，他们没有逃亡的可能性」。艾敬分享道这个作品是在约旦摄影师穆罕默德穆海森（Muhammed Muheisen）的授权下，对他的摄影作品《安娜拉赫莫尼》（Anna Rahmoni）再创作。在完成印刷后，艾敬在上面书写「LOVE」以覆盖整个画面，希望表达出对战争中饱受摧残的苦难的人们心系关爱。

《睡在帐篷里的小女孩》是艾敬以穆罕默德穆海森的摄影作品进行再创作。

艾敬在旅途上看到难民营的状况，激发她创作《美丽的屏障》。

感受艾敬艺术之路

《烈日下的行走》的策展人何桂彦与艾敬合作多年，二人默契十足，他希望观众「行走」在艾敬的展览中，不止是空间移动，而是看到她怀揣着艺术之梦不断求索的过程，感受其作品背后的叙事逻辑，以及细看艾敬走出了一条有温度、有视野，以及有人文关怀的创作道路。

《烈日下的行走》的策展人何桂彦希望观众观展时，能感受到作品背后的叙事逻辑。

从沈阳的黑土地到国际战火的边缘，从儿时的锅炉到Dior的花园──艾敬用逾35年的「执着」，在《烈日下的行走》中完成了一场从「小我」到「大我」的跋涉。展览中的每一寸泥土、每一笔「LOVE」，都是她以艺术之名的祈祷。《烈日下的行走》在两馆展出至6月21日，有待大家欣赏艾敬的「爱」。