朱智贤「引狂蜂浪蝶返屋企」？家居继木虱侵袭再成昆虫「乐园」

朱智贤（Ashley）自2024年离巢TVB后，成功转型为KOL，经常在社交平台分享生活点滴，与粉丝互动。但早前朱智贤分享一条有关情侣同居前后大不同的搞笑短片，意外遭网民狙击，直指朱智贤不懂珍惜旧爱谢东闵，而近日朱智贤的生活被「不速之客」入侵，令其生活变得精彩。

朱智贤露台太阳伞遭殃

朱智贤继2022年惨受木虱困扰后，近日又再遇上「狂蜂」入侵，朱智贤日前在IG的限时动态上载影片，直击家中出现蜂巢的情况。从影片可见，一个约大过拳头、纹路清晰的蜂巢，正挂在其露台的太阳伞内，更有蜜蜂在蜂巢周围飞舞。

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朱智贤当时感到极度无奈，在片中叹气：「要揾人整啰。」又留言：「我屋企风水好呀，连蜜蜂都过嚟住」，表示要揾专人处理。昨日（30日）朱智贤终于行动，见到她再在IG限时动态出PO，分享与妈妈的有趣对话：「阿妈问：做乜引啲狂蜂浪蝶返嚟」。经过近一星期的困扰，朱智贤最终成功「铲除黑头蜂」，并上载拆下蜂巢的照片，正式解决「蜂巢危机」。

朱智贤曾获建议搬家

朱智贤屋企招蜂引蝶而非首次，家中就曾出现的昆虫问题，一度被建议早日搬走。朱智贤早在2022年饱受木虱折磨，当时晒出照片，见到她的一双美腿被木虱咬得惨不忍睹，出现一挞挞又红又肿的痕迹，状甚吓人。今次再度成为「昆虫乐园」，令不少网民笑言期待下一次出现的「访客」。

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