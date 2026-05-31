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边佑锡现身香港机场遭粉丝丢信件险被击中 Marf、吴海昕成功集邮 Mads Mikkelsen

影视圈
更新时间：15:15 2026-05-31 HKT
发布时间：15:15 2026-05-31 HKT

美国动漫盛事Comic Con今年首度来港举行3日，开幕礼有多位荷里活巨星登场，还有韩星边佑锡出席，其见面会被指安排混乱，有人找不到自己的位置，突被安排站在第一排前面的位置，惹来头排粉丝不满，结果大会要重新安排位置，导致活动延迟了40分钟。

边佑锡昨午现身机场返韩

今次边佑锡为宣传主演由漫画改编的剧集《我独自升级》、「最强小三」韩韶禧、《机智住院医生生活》姜有晳等亦有份主演。边佑锡提到为角色特别练大只，他在现场大骚与主角振宇一样的背影。昨午，他现身机场返韩，但发生不快事件，有粉丝想送礼物给边佑锡，但因为他在保镖包围下，未有走近粉丝，他们突然向他丢礼物，包括有信件及其他物品，差点击中边佑锡，其他粉丝看不过眼，在网上谴责有关粉丝，指掷物即使是信件都会令偶像受伤，请粉丝克制。如果有信件想给边佑锡，可寄到其经理人公司。

「炸鸡佬」Giancarlo Esposito参与Comic Con

另外，丹麦影帝Mads Mikkelsen、《阴尸路》Norman Reedus、《怪奇物语》Jamie Campbell Bower、被影迷称作「炸鸡佬」的Giancarlo Esposito等都有参与Comic Con，并举行见面会与粉丝合照。COLLAR成员Marf、前港姐吴海昕等都在网上分享与Mads的合照。

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