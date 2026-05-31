海儿性感踩入香港Comic Con 两猛男护驾 感情状况再成焦点

TVB节目《中年好声音》担任评审而人气急升的「索爆女高音」海儿（Hedy），昨日（30日）以一身性感打扮现身湾仔会展，朝圣《香港Comic Con 2026》（CCHK），有指海儿的身旁有两位高大猛男同行。

海儿巧遇连诗雅两母女

海儿在活动场内与不少Cosplay人士合照，而她更魅力没法挡，大受市民观迎获邀「集邮」，海儿表现亲民来者不拒。期间海儿更巧遇带著囡囡出巡的连诗雅（Shiga），难怪海儿与连诗雅两母女合照后，也要留言：「个场咁大都撞到。」

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不少网民对海儿有两男陪伴同行，再度关注其感情生活，因海儿一直以单身姿态示人，却在早前被肥妈爆料「已名花有主」，当时惹来全场哗然，令海儿尴尬不已，只能吞吐回应：「唔讲得㗎！」海儿回应传媒时，澄清去Comic Con的男子，是相识多年的好友，又表示与朋友每年都会结伴逛动漫节，对今次在香港首度举办的Comic Con感到非常期待。

海儿绯闻男友同框现身？

海儿虽然澄清男士的身份，但有有眼利网民翻出海儿与其中一人曾拍摄亲暱合照，又有互动影片，直指二人关系匪浅。而巧合的是，照片中的「男主角」昨日正是陪伴海儿行展览，令海儿的感情世界更见扑朔迷离。

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