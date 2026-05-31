郭晋安豪言带领队友打遍大湾区 与圈中同好打网球健身兼行善｜名人杂志

郭晋安获邀担任中国香港艺人网球联盟（ A TEAM ）会长一职，不时跟一众会员参与不同慈善活动及比赛，他笑言叫仔仔要练波，希望有朝一日可以父子档参与慈善比赛。身为秘书长及总教练的李思雅大爆郭晋安豪言带领他们打遍大湾区。撰文：邝芷莹 摄影：罗安强

李思雅望透过网球拉近距离

中国香港艺人网球联盟（ A TEAM ）由前香港女子网球冠军李思雅（ Cindy ）、黄子恒、洪永城及郑子诚共同创办，更邀请郭晋安担任会长。而 A TEAM 汇聚了一众热爱网球的影视界艺人及幕后人员，除了以借助网球运动增进艺人之间的友谊和健康之外，更透过跟外界作赛和交流，从而拉近艺人跟社会各阶层的距离，希望可以利用网球运动作为桥梁，透过比赛及筹款活动去帮助一些有需要的组织及社群，传播互助互爱的信息，务求为社会岀一分力。热爱打网球的 Cindy ，不时跟圈中艺人朋友切磋球技，有次跟黄子恒谈及不如举办网球联盟，后来联络身边的朋友加入。黄子恒笑言当时找更多志同道合的朋友一齐做喜欢的事，可谓一呼百应。

（左起）A TEAM秘书长及总教练李思雅、会长郭晋安和副会长黄子恒，除了想集结圈中同好一起打波外，亦旨在透过慈善赛筹款行善。

他们早前曾到中山参加网球交流赛，展开「打遍大湾区」的大计。

A TEAM亦曾与愉景湾康乐会大搞匹克球友谊赛。

郭晋安带队打网球比赛

对于邀请郭晋安担任会长一职，身为 A TEAM 秘书长及总教练的 Cindy ，笑指对方当然是最佳人选，除了是 3 届视帝，既拥有健康生活又热爱打网球，由郭晋安成为会长后，更加确定是正确选择。她说：「安哥真是经常带领我们周围去比赛，有好多次去大湾区比赛，他都会尽量抽时间同 A TEAM 一齐去。」

郭晋安豪言带领队友打遍大湾区！

他们曾到惠州市比赛，众人顺道游览十分开心。

郭晋安做慈善是最大宗旨

讲到担任会长一职，郭晋安笑言自己没太多责任，但只抱着一个宗旨，永远不会忘记就是做慈善，亦是成立 A TEAM 的宗旨，自己把持住这个想法，若然用到他的地方也没所谓。他笑说：「其实我是喜欢打网球，没想过要做好多事！ Cindy 话：『你唔使做好多嘢㗎！到时出现就得啦！』。我觉得这一年来，他们做到好多事情，包括：申请慈善牌照，大家都有做慈善的理念，招揽会员都灌输这个理念，我们没有个人英雄主义在入面，所以好容易一呼百应。」

郭晋安同圈中人齐打网球、健身兼行善。

郭晋安多谢郑嘉颖

在旁的 Cindy 笑言招揽有兴趣的朋友加入 A TEAM 之任务，未需要郭晋安出手，又认为能够一呼百应，最打得的骨干成员黄子恒、洪永城及郑子诚亦应记一功，指他们会帮忙教导会员，大家真心为该会付出，令一切 变得更顺利。原来郭晋安对打网球产生兴趣，缘于拍摄剧集《与敌同行》跟郑嘉颖打网球，当时才正式学习，对方更介绍教练给他：「我知道自己需要一种运动，因为当时没做运动，打网球好似较为容易，不需要一班人去玩，只需约对手便可。」

郭晋安在郑嘉颖引领下开始迷上网球，现在更玩埋匹克球。

郭晋安期待父子档上阵

虽然郭晋安忙于生意及幕前工作，但他笑言只要不需拍戏时，就有时间打波，毕竟拍戏时间长，令他以前好多运动都错过，现在心态改变又多了时间，就算拍短片视频也不需要太多时间，生意方面也是开会洽谈而已。谈到打网球，可会跟子女增进亲子关系？郭晋安笑说：「儿子在英国读书，我都有叫他练波，希望有朝一日我们可以父子档去慈善比赛表演啰！」

郭晋安笑说：「儿子在英国读书，有叫他练波，望有朝一日可以父子档去慈善比赛表演！」

郭晋安玩埋匹克球

A TEAM 成员除了会相约打网球，最近亦经常打匹克球（ Pickleball ）。对于打网球与匹克球分别，郭晋安笑言觉得几大分别，匹克球看似好容易，球拍和球的弹性好得意，有时好弹，但有时又不够弹，跟网球不同。 Cindy 则认为捕捉准确击球时间点是很重要，这个时间点同平时打网球有些分别，同埋网球拍是有穿线的，匹克球拍则没有，所以中波的感觉会不同，要作出少少调整：「不过我觉得两者运动相似的地方相对比较多，例如：手眼协调同样重要，球场上用到的步法也很相似。」

郭晋安擅长打网球，而家玩埋匹克球。

李思雅致力推广网球、匹克球

黄子恒表示懂得打网球，继而打匹克球会更加得心应手。 Cindy 亦很认同，并表示 A TEAM 本身是网球联盟，亦成立了「匹克球精英队」，因为向来打网球的人去打匹克球会好易上手，现在成员有 50 多人，从中拣选精英成员加入「匹克球精英队」接受培训，准备代表 A TEAM 参加匹克球比赛。更透露 A TEAM 的网球练习 1 个月有 3 次，匹克球则有 2 次：「我们亦有安排义务教练去提供指导俾所有队员，特别是初学者就更加需要有教练，这一年见到队员们真是有好大进步，非常感谢我们的义务教练。」

身为前香港女子网球冠军的Cindy亦在A TEAM担任总教练。

李思雅称，A TEAM本身是网球联盟，亦成立了「匹克球精英队」。

黄子恒感激众人出心又出力

A TEAM 除了想做慈善之外，也想推广网球及匹克球运动，香港网球总会亦帮忙不少，令他们有自己的基地，网球场方面可以定期预订场地。黄子恒和洪永城同样为 A TEAM 担任副会长，黄子恒坦言跟对方无分彼此分担工作，只是为 A TEAM 出心出力，谁有时间就做多一点。

黄子恒指出识得打网球，学打匹克球亦更得心应手。

孔德贤和邓智坚这天亦有来打匹克球。

黄德斌亦是A TEAM活跃会员。

洪永城成功倾赞助

一开始创办 A TEAM ， Cindy 已洽谈了多个品牌赞助，分别有网球袋、太阳眼镜、及网球等，更笑言只要入会已经有礼物收，其中洪永城夫妇最近跟运动品牌洽谈成功，为该会赞助会员运动服装，服装上更印有 A TEAM 的 Logo 。至于匹克球赞助方面，她笑言已有教练、场地及球拍，感谢所有赞助商的支持。

洪永城成功倾赞助！

A TEAM亦特选了一批精英会员组成「匹克球精英队」，准备参加比赛。

李思雅赞郭晋安打匹克球有潜质

虽则郭晋安自认初学打匹克球，但对此运动也很喜欢。不过 Cindy 大赞郭晋安有潜质， 4 月到澳门出席匹克球活动，之前对方只学了 2 堂，在活动上仲教返参加人士，她说：「我欣赏他好认真对待工作，他接了工作不会求其，反而他会好认真去学习如何计分、规矩，学了几堂真是似模似样。」 Cindy 又指郭晋安近年做健身运动后，打网球的表现亦变好，但郭晋安坦言无论打网球或匹克球也好，首先要锻炼好身体，健身教练针对他每一 part 去操练，自己也希望玩之余，能够有进步。

李思雅对郭晋安对运动的态度赞不绝口。

郭晋安︰艺人团结做事最开心

A TEAM 成立以来，一班成员不忘创会的宗旨，曾参与多个慈善活动及比赛，更到访大湾区参加友谊比赛。 Cindy 大爆郭晋安讲过会带领他们打遍大湾区，郭晋安闻言搞笑谓：「那次我好似饮大两杯！」问到是否带领 A TEAM 打遍大湾区，郭晋安笑谓：「尽量啦！但我好欣赏艺人团结做一件事，我的年代好少，可能 3 分钟热度，做 1 、 2 年就无咗！」

郭晋安认为A TEAM成立，艺人团结做事令他最开心。