张德兰红馆个唱「神雕大侠」刘德华忽现身撑场 偕汪明荃合唱忆四朵金花岁月感触

张德兰入行六十年开红馆个唱，曲目中，由出道时，于荔园等游乐场登台演唱的《高山青》等国语歌开始，回溯生涯六十年的不同阶段，重唱当年电视台播映的《铁金刚》《彩虹化身侠》等卡通片主题曲；演唱《问我》等著名民谣年代金曲期间，张德兰走到舞台两侧看台与观席握手，由于身穿高跟鞋，所以她上落楼梯时小心翼翼紧握扶手，保安亦格外谨慎紧随其后保障安全。

张德兰、区瑞强青梅竹马

张德兰邀请是晚演唱会首位嘉宾区瑞强（Albert Au）上台共演，Albert上台后牵起张德兰之手一同合唱《问》，及后更谈到二人相识多年：「我哋都算系青梅竹马，但我冇Frankie（杨伟诚）咁好彩！之后德兰做少奶奶，就退隐咗。」区瑞强表示多年来歌迷非常挂念张德兰的歌声，因此曾邀请张德兰与丈夫做自己演唱会嘉宾。区瑞强更忆述曾与张德兰灌录约六张贺年歌曲专辑，为近年极少见的新年唱片类型：「仲记得当年将我哋两个嘅样变成动画！」张德兰在演唱会上亦尝试全新音乐形式，与太极乐队的雷有辉（Patrick）为首的四位无伴奏合唱《为你钟情》《今宵多珍重》等金曲，更表示无伴奏合唱为一直欣赏的演唱形式，终于有机会在舞台上首次尝试。

黎耀祥担任嘉宾

视帝黎耀祥为张德兰演唱会担任第二位嘉宾，二人以「祥仔」及「德兰姐姐」亲切地互相称呼，黎耀祥作为后辈亦不免俗地开玩笑指：「我细细个就听你唱歌！」张德兰指二人分别活跃演唱及演戏，甚少机会碰面，仅因一次到外地登台时认识见面，对方却肯为自己担任演唱嘉宾，黎耀祥则感谢张德兰让作为演员的他有幸登上红馆舞台。张德兰盛赞黎耀祥演技「好正」，指自己多年钟情追看电视剧，对《大太监》与《巾帼枭雄》系列印象最深，黎耀祥则开玩笑指：「有几正先？我攞咗乐悠咭喇！（台下欢呼）睇嚟今日系乐悠同学会㖞！」

汪明荃揭四朵金花分工

张德兰邀请出道组合「四朵金花」之一「阿姐」汪明荃登场作第三位嘉宾，她笑言：「当年我哋组成咗香港第一队女团——四朵金花！」并与阿姐合唱组合最经典作品《四朵金花》，银幕亦同步播放组合四人昔日电视台演唱片段，重见已故的「肥姐」沈殿霞表演珍贵画面。汪明荃与张德兰回忆四朵金花的岁月时，阿姐笑言：「当年后生好多、开心好多，仲有肥姐照住！」更透露原来四朵金花往往将最难演唱的部份交予音域最高的德兰负责；肥姐则负责挑选歌曲、安排舞步，二人均怀念当年被肥姐悉心照顾的时光，汪明荃最后亦叹指：「好庆幸后生有喺电视录低表演，刚刚睇返真系好感触。」

张德兰唱《惜缘》哽咽

张德兰演唱新歌《惜缘》前，感谢黄沾、顾嘉𪸩、卢国沾及郑国江等人，哽咽表示：「好珍惜呢班朋友，包括去咗第二边嘅朋友。」在演唱期间，银幕上播放大量旧照片，包括童年成长黑白照、四朵金花表演花絮，并与萧芳芳、罗文、张国荣及黄沾的合照。德兰演唱后表示知道外界好奇为何新作没有情歌，她感触解释指爱情外尚有亲情友情：「要好好珍惜缘份，尤其亲情，因为朋友亲人有今生、未必有来世。」

张德兰老公杨伟诚上台送花

演唱会完结前，张德兰感谢各单位及好友支持，当提到丈夫时，杨伟诚便惊喜上台送花，让德兰顿时手足无措：「哗！畀个咁大嘅惊喜我！」续指：「其实上星期先系结婚38周年！佢成日提点我唔好咁紧张，一定要好享受开心去唱每一首歌，畀我一支强心针去演绎我心爱嘅歌曲。」

刘德华突然现身

最后Encore环节，刘德华于《情义俩心坚》期间突发现身掀起全场高潮，二人完成合唱后张德兰表示：「唱呢首歌点少得神雕大侠呢？」透露起初不敢邀请刘德华，深知对方向来不轻易做演唱会嘉宾所以怕「食柠檬」，但华仔竟一口应承，只要没有工作便必定到来，令她非常感动。刘德华指不能不来：「我呢世人第一首歌就系同佢一齐出！因为德兰妹我先有机会出到唱片。」随后清唱南音《神雕大侠》，更细心亲手为德兰整理裙摆坐下后，才独唱《掌声向起》一曲。

张德兰丈夫再献吻

张德兰于《相识是缘份》演唱会后，与杨伟诚一同面见传媒，丈夫继台上献花后在后台献吻锡脸颊，夫妻恩爱满泻。张德兰受访直言只开一场「唔够喉」许多脍炙人口的金曲仍未够时间演唱，对于未能安排加场，她表示原因要问主办方。由于场地难预约，目前亦没有再于香港举行演唱会的想法，但内地有不少乐迷希望自己办个唱，有机会便会在内地巡回演唱。张德兰亦提到跌倒甩骹的伤势表示：「锁骨尾有少少骨裂，拉伤肌肉同神经线，幸好习惯以左手持咪高峰，亦不用打上石膏。」透露演唱会后仍要接受物理治疗，手臂伸展角度亦有所限制：「发现跳舞动作要改，向前及向上都可以，但无法向外侧举手，因为神经线伤咗。」透露伤势据知能够完全复原。

张德兰感谢刘德华爽快

刘德华惊喜为演唱会担任嘉宾，张德兰感谢华仔百忙抽空更一口答应，其实早于落实场地档期时已主动联络，此前亦曾两次为华仔演唱会担任嘉宾：「第一个就谂起华仔，如果可以一齐唱《神雕侠侣》啲歌就好！」并怀念过去每次与刘德华同台合唱的机会。

张德兰、汪明荃情同姊妹

张德兰汪明荃两位金花激罕同台重现经典，德兰笑指与阿姐情同姊妹，感激阿姐豪气地仗义帮忙：「佢同我讲『唔怕，我一定嚟！』更叮嘱我要记得小心梯级。」在银幕片段中重见肥姐，德兰坦言极大感触，顿过时间转眼度过四十年：「好挂住肥姐。好开心冇谂过四朵金花会做咗香港第一代女团，又咁特别高矮肥瘦乜都有！」连现在众多女团中亦难找同类组合。

张德兰非常欣赏黎耀祥

至于邀请黎耀祥，张德兰则表示看中对方视帝级演技，虽然此前仅于到海外登台见面，但一直有留意他的剧作：「首歌要讲对白，演戏嘅人感情好好，觉笋至如果有刘醒就好喇！」笑言黎耀祥答应后有特意为演唱会花时间练歌。