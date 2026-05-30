许轶24岁生日想脱单 爆陈泳伽有男友接收工 歌迷企天台睇王家晴表演好牙烟

COLLAR成员王家晴（Candy）、许轶（Day）、陈泳伽（Winka）及ZPOT今日（30日）到铜锣湾出席YouTube Music Nights活动，吸引一众粉丝到埸应援。Candy首唱新歌《灯神》，Day透露正为新歌录音。表演期间，有几名粉丝在舞台后的大厦天台石墙上观看，状甚危险。

许轶想拍拖

COLLAR事后看到粉丝在天台的照片即哗了几声，呼吁他们不要再这样做，「最怕有万一，有时开心得滞，怕落极生悲，睇到都会担心，大家唔好再咁做，我哋仲有好多骚，有机会再见。」Day透露今年出歌，问下月4日24岁生日的她生日愿望时，她表示想做更多骚，想找个男朋友？她说：「希望有，缘份冇得强求，有时收工见到队友一个（指Winka）有男友接，一个（指Candy）有爸爸接，都觉得酸溜溜，唯有一个人call车。」将于下月16日生日的Winka称会同最重要、最重视的人庆祝，指今年COLLAR工作比较忙，她也希望有时间同粉丝一起开「伽」年华庆生。