Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT重返出道地跳唱好感触 Alvin做足花姐要求兼顾工作学业 Cow 25岁生日遭队友强吻

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-30 HKT
发布时间：22:15 2026-05-30 HKT

COLLAR成员王家晴（Candy）、许轶（Day）、陈泳伽（Winka）及ZPOT出席音乐活动。ZPOT称好开心重回出道地方唱歌。身为师姐的COLLAR成员分别跟ZPOT成员Gordon（张肇维）、Bosco（关晓隆）及Dave（黄日禧）合唱，而Ian Hannz（陈廷羲）在solo时更high爆走落台！

Ian Hannz high爆

Gordon同Day合唱之后，轮到Ian Hannz（陈廷羲）solo，他high爆走落台！ZPOT回到出道的地方演出，他们感到熟悉又陌生，唱新歌也是同一地方，又指这4个月经历了许多事，例如夺得新人奖。对于有粉丝在他们表演时站在大厦天台上观看，他们感到哗然，著注意安全。Cow（周德诚）是日（30日）25岁生日，他指于生日正日唱新歌，又见到fans，深感完美。问其他成员有甚么表示？他们即时扮锡他一啖！当众人强吻完后，寿星形容笑自己「好污糟」，之后有粉丝送他生日蛋糕，他感动到喊。队长Alvin（黎子琛）、Marcus（林焯彦）是应届DSE考生，刚考完试，两人表示对成绩有信心，做足花姐要求，「兼顾工作、学业。」称在考试期间有排舞、练歌，望花姐满意。

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
14小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
8小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
16小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
13小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
6小时前
罗便臣道火警｜昏迷3男女危殆 单位有吸毒工具 大门被梳化阻挡
02:09
罗便臣道火警｜64岁男住户及两内地女危殆 单位有冰壶 梳化挡大门
突发
5小时前
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
拟东涌新屋邨开舖做生意 翔东邨准老板上网求生意大计 网民献计做「呢行」实赚｜Juicy叮
时事热话
10小时前
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
莫氏鸡煲︱老板靠流量清还债务 「计划三年后退休」
即时中国
7小时前
中九龙绕道九龙湾段今年开通 将军澳去油麻地由65分钟大减至12分钟 局方：奇妙之旅
中九龙绕道九龙湾段今年开通 将军澳去油麻地由65分钟大减至12分钟 局方：奇妙之旅
社会
11小时前