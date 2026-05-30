ZPOT重返出道地跳唱好感触 Alvin做足花姐要求兼顾工作学业 Cow 25岁生日遭队友强吻

COLLAR成员王家晴（Candy）、许轶（Day）、陈泳伽（Winka）及ZPOT出席音乐活动。ZPOT称好开心重回出道地方唱歌。身为师姐的COLLAR成员分别跟ZPOT成员Gordon（张肇维）、Bosco（关晓隆）及Dave（黄日禧）合唱，而Ian Hannz（陈廷羲）在solo时更high爆走落台！

Ian Hannz high爆

Gordon同Day合唱之后，轮到Ian Hannz（陈廷羲）solo，他high爆走落台！ZPOT回到出道的地方演出，他们感到熟悉又陌生，唱新歌也是同一地方，又指这4个月经历了许多事，例如夺得新人奖。对于有粉丝在他们表演时站在大厦天台上观看，他们感到哗然，著注意安全。Cow（周德诚）是日（30日）25岁生日，他指于生日正日唱新歌，又见到fans，深感完美。问其他成员有甚么表示？他们即时扮锡他一啖！当众人强吻完后，寿星形容笑自己「好污糟」，之后有粉丝送他生日蛋糕，他感动到喊。队长Alvin（黎子琛）、Marcus（林焯彦）是应届DSE考生，刚考完试，两人表示对成绩有信心，做足花姐要求，「兼顾工作、学业。」称在考试期间有排舞、练歌，望花姐满意。