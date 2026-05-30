李佳芯捞埋配音界 8月拍《悠长假期》加香港元素 魏浚笙考到棍波牌自认Man

由《无名指》孔令政编剧及执导的动画电影《无涯之约》，今日（30日）于《香港Comic Con 2026》举行分享会，有份配音的李佳芯（Ali）和魏浚笙（Jeffrey）莅临出席。

李佳芯赞孔令政思维清晰

Ali声演「五月」一角，指角色得16岁，相比卢慧敏声演8岁角色Anna，自己只属「湿湿碎」。Ali认有难度，因为惯以表情演戏，配音时既要表现情绪，「声线要勒住。」续说：「角色好纯真，佢个世界有病毒、怪兽，我要靠幻想，要用返16岁时情绪演绎。」首次为动画配音的Ail，多年前为熊黛林所演的角色配音（《最强囍事》），发觉需要好大能量，配完音声都沙。多年后再配音，Ail好大反应︰「唔好讲年份呢啲嘢，暴露年龄呀！」她大赞导演孔令政思维清晰，配音前后都会跟她解说调整部份。

魏浚笙约Tyson Yoshi玩车

Jeffrey是第二次为动画配音，透露是次角色是指挥官，身手不凡，声演后声沙沙，又指配音时同导演身处录音房，对方可即时指导。另外Ali将为ViuTV翻拍自日本神剧《悠长假期》开工，她透露时间为八、九月，剧本时有改动，加入香港元素，她说：「蓝本会跟返日剧嘅。我都会睇返原装日剧，本身好钟意《悠长假期》同《恋爱世纪》，重播时都有睇。」Ali、吕爵安（Edan）合拍《悠长假期》，身为Edan好友的Jeffrey指十分期待。另提到他在「520」日子报喜（考获棍波轻型货车驾驶执照），Jeffrey说：「我有揸自动波车，但棍波车我未买，觉得考棍波Man啲！车group朋友都有棍波牌。（Tyson Yoshi？）咁要玩吓！我考第一take失败，第二Take先搞掂。」