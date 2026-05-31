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吴启华旧爱金巧巧自嘲「过气女星」狼狈凑仔实录曝光 豪宅意外泄露奢华生活

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-31 HKT
发布时间：10:00 2026-05-31 HKT

吴启华51岁内地前女友金巧巧，2013年奉子成婚，现已是两孩之母，近年再度活跃幕前，更不时拍片放到小红书，近日金巧巧分享一条照顾仔女的影片，自称「过气『女明星』生存实录」。

金巧巧以幽默方式自嘲

金巧巧日前在小红书上传一条Vlog，曝光其作为母亲真实又狼狈的一天，影片以幽默自嘲的方式，呈现金巧巧从清晨6时到深夜的忙碌生活，引起网民热议。金巧巧于早上6时便要起身带仔女返学，但金巧巧在片中不断赖床挣扎，最终要由一对仔女叫醒。睡眼惺忪的金巧巧意识到快要迟到，慌忙地准备送一对仔女返学。

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金巧巧在片中搞笑地四处寻找太阳眼镜，似是想保持明星形象，却被儿子一句：「哎呀！妈妈，没有人认识你，不用找了」，让她哭笑不得。金巧巧之后驾驶豪华七人车送仔女到学校，之后再回家补眠，然后再去健身。下午去到健身室时，金巧巧被人认出是「孔雀公主」，对方兴奋地表示很喜欢她，金巧巧虽然感到开心，但略显尴尬地回应：「那是我20多年前演的了。」

金巧巧为仔女功课头痛

金巧巧拖拖拉拉下，已不够时间准备晚餐，最终要嗌外卖，同时又要为仔女的功课操心。当女儿拿著一道数学难题求救时，金巧巧要偷偷用AI搜出答案，再回来「扮叻」教导女儿，场面十分搞笑。金巧巧又化身钢琴老师，教儿子弹琴，忙碌到晚上11时，才拖著疲惫的身躯准备睡觉，最终因挂住玩手机，直到凌晨3时才休息。

金巧巧生活细节显奢华

金巧巧整段两分多钟的影片，虽然以自嘲「过气」为主题，但在片中意外曝光其复式豪宅，客厅楼底目测近3层楼高，梳化、茶几精致有品味，饭厅有大圆枱，目测可供12人用餐，厨房同样不逼夹，房与房之间的走道宽敞，囡囡做功课疑为书房的空间，大过不少香港人的房间，加上出入的豪华座驾，让网民感受到金巧巧的财力惊人。

金巧巧因第三者甩吴启华

金巧巧毕业于北京电影学院表演系，于90年代出道，凭借在《西游记》中饰演「孔雀公主」一角，而广为人知。金巧巧于2002年被揭与吴启华相恋，二人拍拖两年因罗泳娴介入而分手。金巧巧于2011年传出与博纳影业集团总裁于冬交往，两年后双喜临门，婚后诞下女儿「小西瓜」，2017年儿子「小太阳」出世，但近年有指金巧巧与于冬感情生变，已在2021年离婚。

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