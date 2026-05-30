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狄美摩亚康城做「幽灵评审」被爆冇睇戏 长女同前度争抚养权控诉受虐

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-30 HKT
发布时间：18:45 2026-05-30 HKT

荷里活女星狄美摩亚（Demi Moore）早前担任康城影展评审，在整个影展举行期间贡献了无数绝美红毯look，出尽风头。不过最近法国著名独立电影发行公司兼社群品牌Destination Ciné就爆料，指根据可靠消息来源透露，狄美在影展期间没看过任何一部主竞赛单元电影。

狄美摩亚祸不单行

据知狄美虽然每次都穿上高订礼服、以无可挑剔的造型现身影展红地毯，并准时步进卢米埃大剧院。但当剧院灯光一较暗，她便立即离场。当评审团其他成员花上数小时去讨论每部参赛电影时，狄美都默不作声。该篇爆料文最后寸爆形容她是「电影明星，却并非影迷」，还封她为康城影展的「幽灵评审」。

布斯韦利士女儿Rumer争抚养权

其实被踢爆做「幽灵评审」尚属小事，狄美家中最近却发生不少惨事。除了前夫布斯韦利士（Bruce Willis）罹患失语症和额颞叶失智症之外，其长女Rumer Willis又与前男友Derek Richard Thomas力争女儿Louetta的抚养权。据知二人于2024年分手，Derek去年7月申请女儿的抚养权和探视权，自此二人便展开法律战。Rumer在法庭文件中，声称在分手前持续遭受Derek「疯狂的情感虐待」，她指他通过长时间的循环言语攻击对她进行持续的胁逼控制，他每天都会进行这种攻击，每次持续超过6小时。自女儿于2023年4月出生后，情况越演越烈，Rumer更指Derek企图让她与家人隔绝。

狄美摩亚指证Derek离谱行径

而狄美向法庭提交的声明中，亦力证Derek「似乎想要按照自己的需要来支配和控制Rumer的生活环境」。狄美甚至详述了Rumer在家中浴室分娩时，Derek突然在未经清洁的情况下硬闯进分娩池中，Rumer立即赶他出去，他亦照做了，但整个生产过程中他都表现得怒气冲冲。翌日，狄美和二女Scout再到Rumer家中照顾她时，却听到Derek向Rumer施压，不让狄美和Rumer的妹妹们来陪伴她。

Rumer控诉Derek「队草」疏忽照顾BB

此外，Rumer又指在抑压的家庭气氛下，年仅3岁的Louetta「受到创伤」，并且「经常哭泣」。她更指控Derek长期吸食大麻，令他没有能力独自看顾女儿，试过因为疏忽让Louetta从沙发上滚下来，故此她不希望他在未经儿童监护权评估的情况下，跟女儿独处。对此，Derek承认以前在法律允许的范围内吸食过大麻，但从未吸到无法充分履行父亲职责的程度。

Derek反驳Rumer出于妒忌　

Rumer亦不赞同Derek的未婚妻Lizzie Loch跟他一起陪伴Louetta，因为他有在孩子面前，与伴侣打交的纪录。Derek则反驳指Rumer纯粹是妒忌其新欢得到女儿的欢心，其律师则指Rumer对Derek的指控全是谎言。Derek亦指控Rumer在未经他同意下迁居至爱达荷州，法官于1月时亦裁定Rumer应搬回加州。

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