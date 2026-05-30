蔡洁赶工出新书攻7月书展 等黄宗泽约庆功 冇收通知出席TVB年中节目巡礼

蔡洁现身香港Comic Con出席《失败的我被放上了置物架》签书会，她表示为答谢粉丝支持，头100位粉丝将受邀参加稍后举行之神秘活动，保证有惊喜。

蔡洁再做才女

蔡洁透露正为新作准备，问到可会在书展推出？她「滴汗」表示︰「我好想！赶工中，唔停改善紧。我参加咗书展3年，有归属感。」续笑说：「出书唔系好揾钱，今次有政府资助叫做轻松啲，啱啱得知第一版卖晒，构思紧再版，如果书展出，系咪要搞搞新意思？都希望出书可以照顾到自己生活。」另外蔡洁、陈滢4月尾在澳门开骚，问可会在香港再开音乐会？她指要同拍档商量，再开要搞搞新意思，并称未有剧拍，「其实TVB节目巡礼（昨天）介绍嘅新作，我应该有份参与，详情又未讲得。」

蔡洁《执法者们》有奖落袋

蔡洁昨天无出席TVB节目巡礼，「因为冇收到通知。」对上一次出席巡礼是为《法证先锋VI 幸存者的救赎》宣传。另外，剧集《执法者们》扬威国际，荣获「2026纽约电视电影节」中「串流犯罪剧集组别优异奖」，女主角之一的蔡洁表示非常开心，是团队努力的结果，多谢观众、大会的肯定。问可会庆功？她再称未收到通知，「等黄宗泽安排！」称得知对方同苏丽珊组「波总旅行团」，明言都想跟埋去玩，「去边都冇所谓，最紧要大家玩得开心。」