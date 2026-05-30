邱晴揭入行辛酸遇「咸猪手」又险堕神秘饭局 户口曾剩70蚊陷抑郁边缘

现年26岁的邱晴早前因HOY TV旅游节目《女行团》，大晒好身材，引起网民关注。邱晴最近接受传媒访问时，自揭看似星途顺遂背后，有两年时间零工作，户口一度仅剩双位数字，更试过误堕「神秘饭局」陷阱，以及遇上「咸猪手」的经历。

邱晴17岁参选港姐

邱晴回想起入娱乐圈的契机，笑言一切纯属「误打误撞」。当时年仅17岁刚中学毕业，在妈妈和朋友「冇嘢输」的鼓励下报名参加香港小姐竞选。邱晴为了在台上展现最美一面曾吃尽苦头，靠母亲每日特制的苹果西芹红萝卜汁挨饿减肥，最终赢得「民选港姐冠军」的称号，之后顺利加入TVB，打开演艺生涯。

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邱晴疫情停工陷经济困难

邱晴初出道时担任儿童节目主持，邱晴有过万元的底薪，曾兴高采烈地将第一份薪水抽出一部分当作「家用」给妈妈。邱晴难掩兴奋表示：「终于可以凭自己嘅力量赚到固定收入，个阵真系好开心。」不过邱晴2021年离开TVB后，因疫情而有长达两年几乎「零工作」冇收入，邱晴坦言当时经济压力极大，最窘迫时银行户口只剩下70多元：「我要特登入多30蚊落去，先可以凑够一百蚊揿返出嚟。」

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邱晴为省钱曾展开悭钱计划，谢绝一切无谓应酬外，每日又行街市买平餸。邱晴感谢街市的「猪肉哥哥」，见她买10蚊肉碎，往往会给予2、30蚊的份量，让她可以分几餐食用。邱晴坦言当时情绪起伏大，经常在夜里独自落泪，令妈妈十分担心。

邱晴获爷爷一句话惹泪崩

有一次邱晴情绪陷入极度低潮，致电给远方的爷爷，没想到爷爷一句：「晴晴你系咪好辛苦啊？不如你返嚟我养你啦，你唔好咁辛苦啦！其实我是你最后嘅后盾。」让邱晴感受到家庭温馨，一瞬间崩溃大哭，心中更充满了感激与自责。邱晴希望能赚大钱帮爷爷翻新大屋，让老人家住得更舒服，但这承诺至今仍未兑现。

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邱晴入行9年，曾险堕神秘饭局，亦遇过职场性骚扰。邱晴透露初入行时，曾被熟人约去饭局，声称要「介绍导演与前辈」。邱晴到场后才察觉异样：「现场全部都系后生女，男人就偏大个。成餐饭完全冇提过工作。」机警的邱晴全程跟住另一位女生，见势色不对便立刻闪人，事后更果断与该名中间人割席。

邱晴代表香港队出外参赛

邱晴经历过「神秘饭局」，又曾在一次商业应酬时，遭一名自称「老板」的男士在唱歌期间，突然揽腰搭膊头抽水。邱晴当时没有哑忍，在屡劝无效后当众怒斥对方：「你唔好再搭我膊头啦！」当场震慑对方。邱晴笑言自己私下有学过泰拳，绝对懂得保护自己，绝不向不尊重女性的行为低头，亦无惧得罪人而失去工作机会。近年邱晴接触新兴运动「荷兰飞盘」，在刻苦训练下，已晋身香港代表队，成功代表香港出外参赛。

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