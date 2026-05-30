TVB年中节目巡礼8王牌剧晒冷 《模范律师团》罗嘉良杨茜尧大律师造型斗霸气 《璀璨之城》张智霖吴卓羲手足相残《警是个大佬》林盛斌附身罗子溢床战赖慰玲

TVB昨日举行《2026 TVB年中节目巡礼》，向逾千位广告客户推介下半年精彩节目，逾百位艺员盛装出席，整个盛况将辑录成特备节目《2026 TVB年中节目巡礼》，今晚在翡翠台播映。今年推介重点继续有翡翠台「王牌剧集」，当中8大王牌剧集包括：《玫瑰战争》、《模仿人生》、《模范律师团》、《飞常日志II》、《警是个大佬》、《枱底人生》及《璀璨之城》、《驱魔速递》。

《模范律师团》罗嘉良霸气登场

之前盛传开拍已引爆热话的《正义女神》前传《模范律师团》，昨日首度曝光宣传片，以AI生成的《模范律师团》宣传片，有齐女主角杨茜尧、陈炜及罗嘉良三大好戏之人的霸气大律师造型之余，还穿插大量震撼性杀人画面。根据剧情，「高淑桦」陈炜将与罗嘉良就争夺法律界顶尖位置展开连番恶斗，组合绝对新鲜！除了罗嘉良、杨茜尧及陈炜，律师团阵容还有张曦雯、刘佩玥及何广沛，再加上相隔多年再拍正剧的滕丽名将在剧中饰演罗嘉良妻子，令人期待。

《警是个大佬》罗子溢玩附身

两套全新曝光的剧集宣传片，还有AI生成的《枱底人生》及以搞笑奇幻为题材的《警是个大佬》。《警是个大佬》由搞笑专家林盛斌（Bob），伙拍罗子溢、靓女花旦王敏奕，剧情讲述因为一次意外，黑帮龙头大佬林盛斌附身交通警罗子溢身上，引发连场笑料，Bob、子溢连串神同步的绝妙演绎，绝对是剧集卖点之一。爆笑位方面，被附身后的子溢像猩猩的步姿令人忍俊不禁。子溢被附身后而同赖慰玲床战，醒来后「难为了家嫂」的惨猪表情亦是喜感十足，加上子溢的「珍宝级爆肌」，大大增加了记忆点。为了呼应剧集的轻松爆笑Tone，剧组还刻意「恶搞」阿Bob去年在万千星辉颁奖典礼中扑烂奖座的经典画面，为宣传片埋下了极有爆点的Ending！

《玫瑰战争》杨茜尧斗林夏薇

话明王牌剧集，钻石级卡士绝对少不免，在8套王牌剧集中，以集合3大视帝陈豪、陈展鹏、马国明；2大视后的杨茜尧、林夏薇，以及一众靓女艺人姚子羚、陈自瑶、傅嘉莉及邝洁楹等的卡士最为强劲。昨午发布《玫瑰战争》新一轮宣传片，继《黑色月光》后再踏复仇之路的杨茜尧，将与冧庄演奸角的林夏薇再度展开连场恶斗，二人「你死我活」的同时，一幕「泪之对决」更是「戏」势逼人。除了2大视后升级恶斗，一众花旦的「暴走式殴斗」亦相当激烈精彩，见凶狠傅嘉莉呢边丧扯陈自瑶头发及怒掴对方之余，另一边厢就刀指林夏薇；至于姚子羚除有不少被凌辱镜头外，更会火力全开与林夏薇「你死我活」，加上堕楼、撞车及情欲画面，正式播出后定必引发热话。

《璀璨之城》张智霖、吴卓羲同室操戈

同样有大量震撼性画面的还有《璀璨之城》！故事以张智霖、吴卓羲两兄弟恶斗为主轴，根据官方发布剧情及宣传片，为争权冲昏头脑、视吴卓羲为眼中钉的张智霖，多番展露平时难得一见的邪恶眼神，极有新鲜感。其中一幕张智霖将身穿超贴身裙高海宁掟落床尽情凌辱一幕，更是极尽震撼眼球，一众女主角亦相当抢焦，包括目露凶光含泪挥动手上利器的高海宁、心痛忍泪一言难尽的张曦雯、喊至面青口唇白的陈晓华、以及高深莫测的江美仪。值得留意的是，除了张智霖与吴卓羲两兄弟恶斗，张曦雯与高海宁的妯娌关系亦相当紧张，皆因她们都爱过甚至爱著同一个男人，张力十足的剧情绝对值得期待。