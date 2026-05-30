Ian现身生日展同Hellosss深情对话 走出幽谷寻回棱角 公布陈家添新成员

陈卓贤（Ian）将于6月9日迎接33岁生辰，每年歌迷会都会为他举办生日展庆祝生日，今年生日展主题是IANAZURE NEXUS ，记录Ian从黑白的起点，走过无数关卡，一步一步为自己加上色彩，蜕变成彩色的自己，与7月举行的演唱会主题《Growth》十分吻合。

Hellosss逼爆启德零售馆

昨天（29／5），Ian相约Hellosss（粉丝的暱称）在生日展见面，吸引了数百位粉丝逼爆了三层启德零售馆。晚上七时，穿上一身自家品牌白色T恤牛仔裤的Ian现身生日展，亲自签收hellosss送给他的生日祝福。「好耐冇见大家，辛苦你哋收工赶过嚟！多谢Fans Club嘅心思帮我整呢个生日展，因为我上年去咗澳洲冇见到大家，所以我决定嚟见吓大家倾吓偈。虽然嚟紧都有生日会，但见多一次都无妨。」Ian宠粉程度100。Fans Club事前向粉丝收集问题，Ian即时化身「节目主持」，解答Hellosss 逾百问题，气氛轻松又温馨。

Ian出道10年怀感恩之心

Ian很感恩多年来得到大家支持，幸运地很多自己以前想做的东西都达成了，例如作曲、拥有自己的专辑、有自己的个人演唱会……等等，觉得自己的人生已经很美满，希望出道十年时仍然可以见到大家。Hellosss问Ian想解锁什么新技能，Ian说希望有空时可以学大提琴，看来这位音乐才子的愿望都是与音乐有关。

Ian想学大提琴

粉丝问Ian有没有打算养多一只狗陪爱犬「鸡髀」，Ian忽然惊喜透露，陈家已经增添了新成员，「其实我而家养多咗一只。我都谂咗好耐点样公布畀大家知道，今日系时候。」Ian提到新宠，脸上不禁流露出甜丝丝的笑容，还叫粉丝们猜一猜新成员的名字及品种。

Ian《Growth》每晚主题皆不同

说到《Growth》演唱会，Ian透露9场演唱会每晚都有不同主题，而且今次演唱会将不会cover别人的歌，所有歌均由自己作曲，而每只歌都代表着一种颜色，请大家拭目以待，记得演唱会准时入场。问答环节中也有深情对话，Ian坦言以往有一段时间是灰蒙蒙的很不开心，但现在的他已经走出了幽谷，寻回当初入行的初心，人也变得开心自在。「作为一个幕前公众人物，当然要带欢乐俾大家，我冇刻意去隐藏自己嘅情绪，开心与否我都系做紧自己，多谢大家嘅支持。」

Ian揾番棱角

Ian续称︰「虽然我成日都讲自己好享受孤独，但系我知道自己唔系孤独，我有你哋。」被问到如果当初没有入娱乐圈，他会从事什么行业？Fans大叫「飞机师」，但Ian竟把飞机师听错「TVB」，引来全场大笑。谈到入行之后有一段日子，自己感觉到棱角被磨蚀，但现在想通了，棱角好像又再长出来，人也变得开心活泼，Ian用自己的经历勉励粉丝，当遇到挫折的时候，可以用自己最舒服的方法让自己平静下来，休息再找新方向。

Ian珍惜相聚机会

最后，Ian再次感谢Hellosss一直以来的支持，他很珍惜每次与大家见面的机会，每次都令他十分难忘，他期待在《Growth》演唱会时再与大家见面，一起经历难忘的成长之旅。Ian离开生日展之前，在场内360度与粉丝大合照，又用手机录低粉丝在留言墙上写的每一句说话，果然是「宠粉贤」。