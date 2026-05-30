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香港Comic Con 2026丨边佑锡卷历史争议后首度访港活动迟近1小时 粉丝怒轰座位消失爆公关灾难

影视圈
更新时间：16:00 2026-05-30 HKT
发布时间：16:00 2026-05-30 HKT

凭韩剧《背著善宰跑》爆红的边佑锡，早前因主演的《21世纪大君夫人》陷「扭曲历史」、「矮化国家地位」争议，边佑锡撰文道歉表示会反省与检讨，仍未能平息风波。边佑锡祸不单行事件又添一宗，昨日（29日）来港出席活动，便因主办方安排严重失当，引发大批到场粉丝强烈不满。

边佑锡粉丝入场惊觉「无位坐」

边佑锡昨日受邀来港出席《香港Comic Con 2026》（CCHK）活动，不但爆出购买见面会门票后，仍要再买《香港Comic Con 2026》活动门票才能进场，现场更出现大量「座位消失」的混乱场面，导致活动延迟长达40分钟仍未开始，令大批粉丝败兴而归。

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据了解，主办方早前公布边佑锡将来港出席活动时，随即引发粉丝的抢票热潮。大会原定只于昨晚8时举办一场名为《HKCC特别企划：2026亚洲焦点》的活动，并由边佑锡担任特别嘉宾。由于门票供不应求，主办方在活动前决定于晚上6时临时加开一场。

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边佑锡活动延迟逾40分钟

但边佑锡活动临时加场的决定，疑因配套准备不足酿成大祸。大批购买门票的粉丝按时入场后，赫然发现场内根本没有安排自己门票上印有的座位，部分区域甚至出现「有飞无位」的荒谬情况。由于缺乏工作人员协调，场内随即陷入混乱，不少人乱坐其他座位，甚至由座席变成站票，引发多宗「争位」纠纷。主办方需临时介入调停及重新编排座位，最终导致活动大幅延迟逾40分钟才开始。

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边佑锡票价过千另硬食「入场费」

除现场秩序大乱，是次边佑锡现身的活动，售票机制亦成为众矢之的。据资料显示，该活动的门票分为四个票价，分别为1,080元、980元、780元及680元，定价已达一般韩星在港举办单独见面会的标准。但令粉丝气愤的是，大会规定即使购买上述高昂票价的门票，观众入场时，必须额外自费购买《香港Comic Con 2026》的入场门票，方可获准进入会场。

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观众斥主办危机处理能力零分

事件发生后，Threads上有大批边佑锡的粉丝留言投诉洗版，不少「苦主」图文并茂大肆抨击主办方安排极度不负责任：「买千几蚊飞睇见面会，竟然唔包入场？仲要焗住买多张Comic Con飞先畀入，当我哋粉丝系水鱼呀？」、「食水深到呢...1080加埋入场费，搞个咁混乱嘅Show」、「第一次睇Event坐低之后有人排凳，原来系s12、 s18两个section 系无故消失，200人企系度无位坐，仲开咪叫人就座...依家个setting plan随便乱执全部自由席」、「主办超卖？」、「嚟到个位凭空消失」、「香港啲主办越嚟越离谱」等。

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