林超贤睇舞台剧《13．67》赞黄安晴超班 未能投入动画呈现剧情风格 忆张国荣年代好感触

著名导演林超贤日前亲临观赏进念・二十面体五度载誉重演的胡恩威推理剧场《13．67》2.1，完骚后大赞演出感动人心！林超贤表示该演出掀起他们这一代人的怀念之情：「剧中出现的香港时光，所用的音乐，对我来说相当有感觉。」

黄安晴超班

林超贤特别点名激赏女演员黄安晴：「她唱歌非常有感染力，非常之好！」当听到张国荣的经典金曲时，林导更感慨万千：「会想起哥哥当时最光芒四射的时候！」对于剧中运用手绘动画呈现剧情，林超贤坦言起初未能完全投入，而当看到黄安晴演出的一段采用了《Kill Bill》风格的漫画情节时，他随即恍然大悟，更投入角色表达。

著名电影监制梁凤英、林超贤、刘千石与演员黄安晴及钟家诚合照。

林超贤与演员黄安晴合照。

《13．67》2.1改编自香港推理大师陈浩基小说，现正于香港文化中心剧场上演至5月31日。

翁炜桐分饰两角

《13．67》2.1改编自香港推理大师陈浩基小说，结合艺术科技与跨年代广东歌，现正于香港文化中心剧场上演至5月31日。 林超贤激赏女演员黄安晴演出及歌声，演出后林超贤与著名电影监制梁凤英、 刘千石与演员黄安晴及钟家诚合照。黄安晴剧中饰演复仇歌女，唱出跨年代流行曲，令人眼前一亮；翁炜桐 （阿拼）饰演少年神探关振铎，大破奇案；演员杨永德饰演老年神探关振铎与一人分饰两角的翁炜桐 （阿拼）饰演徒弟骆小明，联手侦查越狱奇案； 钟嘉诚饰演中年关振铎破解重大阴谋绑架案。