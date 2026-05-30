太极御用填词人因葵今出殡 仪式简约有型遗照曝光 雷有辉哽咽忆故友拒接受治疗：交畀上帝安排

太极乐队「御用填词人」填词人因葵（本名陆谦游）5月7日公开离世消息，终年60岁。因葵的告别式于今日（30日）在玛丽医院追思阁举行，仪式过后灵柩移送往哥连臣角火葬场进行火化，化轻烟告别尘土。

因葵遗照非常有型

因葵的告别式没有任何宗教仪式，场内亦没有任何布置，因葵的遗照用上他坐在椅上向下望，非常有型的照片。因葵的遗照旁则放了太阳花和百合花，以及一些中式祭品，除了约20名的亲友外，因葵生前好友太极成员雷有辉、刘贤德（HiFi德）、朱翰博（Ricky）及邓建明（Joey Tang）亦有前来送好友最后一程。

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雷有辉指因葵离世突然

今日下午12时50分，因葵的灵柩移到「陆府出殡」的灵车上，一名女亲友捧着因葵的遗照上车，其后前来送别的好友相继离开，众人神情哀伤，亦婉拒受访。雷有辉在邓建明陪同下受访，对于好友因葵突然离世，两人均表示好突然，雷有辉说：「都冇谂住咁快，都知道佢身体有啲问题，佢个人意愿就唔接受任何治疗，交俾上帝安排。」雷有辉又透露因葵离世前曾入住医院几个星期，期间也有表示感到痛楚，但没有透露是因何病情离世。至于因葵是否有遗愿？雷有辉说：「佢净系话佢交咗我俾我哋嘅功课做得好好。」

雷有辉哽咽不舍因葵

提到因葵除了是其好友也是同学，对方离世是否很伤心？雷有辉开始哽咽，没有回答。问到因葵离世后是否有梦见对方？雷有辉坦言最近梦见了很多人，可能他们已在他们的天地玩得很开心。至于之后是否会为因葵或他的家人做点事情？雷有辉就表示他们自己会安排。

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