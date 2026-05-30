8点直乐VIURIETY｜「世二」剑手蔡俊彦被橡筋带扯住笃吴保锜：惊拮唔中多过整亲人 林奕匡传授上台忍急尿秘技

林奕匡与蔡俊彦昨晚出席直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，林奕匡于「情与义」环节即场以神速解答艰难数学题，争取时间让蔡俊彦演唱新歌《我最讨厌的男歌手》，Ryan则展视「世二」剑击技术，在七秒内以道具剑「笃」中保锜，为林奕匡赚取演唱新歌《特务占士匡》的时间。受访时，Ryan对于以道具剑「笃」保锜的环节毫不紧张，但笑言：「节目组叫我唔好拮咁快，但相比惊拮亲保锜，我仲惊拮唔到！因为把剑唔系我用开，又用橡筋带好大力拉住我！」

林奕匡不强迫儿子学数

对于首次在电视节目直播演唱，蔡俊彦坦言较其他场合略为紧张，仍在摸索演唱状态，但笑指未如上次在舞台演唱一样尿急：「上次厕所位置比较偏僻，ViuTV录影厂厕所近好多！」林奕匡则分享经验指，其实上台后便会忘记尿急感觉，但一落台感觉才会回归。林奕匡在节目上即场拆解艰难数学题，笑言自己一直钟情计数：「虽然还返晒畀老师，但我好『毒』有时喺Youtube见到数学难题都忍唔住计下。」

林奕匡蔡俊彦合作亚运主题曲

至于会否培养下一代成为数学奇才，林奕匡则表示要视乎儿子兴趣，相比教授数学，自己倾向教授物理或音乐，自己亦有教授色士风等乐器。林奕匡与蔡俊彦日前宣布再次合作，合唱亚运节目主题曲，林奕匡表示经过上次为Ryan创作《我最讨厌的男歌手》一曲后，深知对方歌声音域，令创作时更有具体画面，并赞扬：「首歌要有埋你合唱，你系香港运动员之光！」

