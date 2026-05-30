8点直乐VIURIETY｜阿Dee何启华魔改钢琴趣剧 吴保锜预告香港史无前例个人表演：由头演到尾个半钟

ERROR成员何启华（阿Dee）、吴保锜、歌手林奕匡、蔡俊彦（Ryan）等昨晚出席直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，原本参与节目郭嘉骏（193）则因其他工作未能到场。何启华于「公司无逼我表演」环节与李昭南（Mishy）表演钢琴趣剧合奏《有只雀仔跌落水》魔改版本大晒琴技；林奕匡于「情与义」环节即场以神速解答艰难数学题，争取时间让蔡俊彦演唱新歌《我最讨厌的男歌手》，Ryan则展视「世二」剑击技术，在七秒内以道具剑「笃」中保锜，为林奕匡赚取演唱新歌《特务占士匡》的时间。

ERROR甚少「三人行」

何启华与吴保锜接受访问时，透露193今日因拍摄游戏节目未有参与直播，ERROR亦甚少「三人行」，倾向由其中两位成员负责演出。阿Dee在直播中上演钢琴趣剧，表示有提前练习，但因工作实在太过忙碌，仅能挤出三小时练习，感谢拍档Mishy倾力相助，无奈表演途中耳机出现杂音而略有失准。

保锜面对「世二」剑手不紧张

保锜与蔡俊彦上演剑击环节，保锜笑言面对「世二」剑手仍不太紧张：「因为有夹过有排练，如果有突发事情就又学到嘢！」保锜亦预告在往后《8点直乐》节目亦会作个人表演，内容已设计好蓄势待发：「度好晒设计定！系崭新嘅表演，会系香港有史以来第一个人咁样表演！」保锜大卖关子之余，表示演出有齐全方位演艺才能：「出场已经系我表演，可能由头演到尾个半钟。」

何启华预告与杨乐文王智德演出

何启华与MIRROR成员杨乐文（Lokman）及王智德（Alton）合演剧集《喜剧开场》即将启播，并会在6月7日于麦花臣场馆举行两场《与无悔三兄弟喜剧爆笑开场》演出，阿Dee笑指目前工作忙碌仅在脑海中开始排练，两位拍档则会率先彩排：「好彩我哋三个有默契，个脑同步得到，佢哋会先踩台彩排，系时候要畀佢哋Carry下！」

