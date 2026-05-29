Lolly Talk三成员任Comic Con店长 刘绮婷Yanny自资六位数出写真集 澄清2750元定价「丰俭由人」 否认队友郭晓妍Ah Yo冇工开

Lolly Talk成员曾美欣（MeiMei）、陈纪澄（Tania）、刘绮婷（Yanny）今日为《香港Comic Con 2026》官方周边商店担任期间限定店长，Mei Mei表示喜欢海贼王！曾经到台湾出席活动大玩角色扮演。Tania和Yanny均表示很喜欢追捧美剧《怪奇物语》。谈到可会花钱买心水精品，三人表示视乎情况，但好想欣赏古天乐的私人珍藏。问到可会入场观看来自各地的国际影星？Tania和Yanny表示知道男神Jamie Campbell Bower、韩星边佑锡会现身展览，若有机会也想见他们。

刘绮婷解释写真集有三个定价

另外，提到Yanny自资六位数推出个人写真集，她笑言自己好大胆，辛苦将以前工作钱投资下去，加上一脚踢又吃力，虽则不会参与书展，但六月会举行签书会。她说：「年初时问自己除咗演舞台剧、唱歌跳舞外，仲想做乜？加上趁青春就影辑相。」MeiMei和Tania均笑言下次有机会的话，也想拍摄写真集。提到有指写真集定价为港币2750太离地，Yanny解释中有三个定价，丰俭由人，照顾不同人需要，只是大家专注最贵价钱，当中包含好多周边商品，其实物超所值。

3女撑稍后会跟Ah Yo合体工作

谈到8位成员何时再合体一起工作，Yanny表示若有工作就会合体，未有则会个人发展，其中有成员已签公司。Mei Mei笑言早前参加Hyrox，亦欢迎导演找她演出。Tania指有份演出舞台剧《哪一天剧本绑架事件》会加场，欢迎大家买飞。提到有传郭晓妍（Ah Yo）未有工作向她招手，三人即表示稍后跟阿Ah Yo会合体工作。

