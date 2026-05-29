TVB年中节目巡礼2026丨周嘉洛、陈滢同场零距离密斟 男方护花扶落楼梯甜到漏关系扑朔迷离

《2026 TVB年中节目巡礼》今日（29日）在湾仔会展举行，星光熠熠。活动尾声，一众艺人在台上拍摄大合照，龚嘉欣、陈展鹏、陈豪、马国明和高海宁获安排企正中间位置，尽显一线地位。不过，全场最具话题性的焦点，却落在早前传出分手的周嘉洛与陈滢身上。两人在台上不仅未见丝毫尴尬，反而全程有讲有笑，更被捕捉到频频主动挨近聊天，态度亲暱自然。活动结束时，周嘉洛更尽显绅士风度，小心翼翼地扶著陈滢行落楼梯。但大会公关事后向传媒表示，陈滢的经理人找不到陈滢，最终未有接受访问便悄悄离场，令事件更添戏剧性。

周嘉洛称未有事业怕辜负女方

周嘉洛、与吴伟豪和樊亦敏上台公布《爱·回家之开心速递》即将划上句号，宣布将开拍堡新处境剧，问周嘉洛是否有份拍摄新处境剧？他表示未接到通知，称《爱·回家》结局的剧本也未出，也未知最后一集几时拍，他表示对《爱回家》即将完结感不舍，指这个家是一个安乐窝，令他安心和稳定，但世事都是有始有终，会珍惜最后一集，问他之后想开处境剧还是正剧？他表示都是为公司效力，各有各好，又说知道自己近来出镜率高，担心观众会看厌，故尽量减少玩社交平台曝光。他和江美仪等主持的节目《试真D》反应不错，问可会开第二季，周嘉洛表示从江美仪口中得知有机会开拍，但不知自己是否有份，也不敢多问。而他与陈晓华在台上介绍新剧《驱魔速递》，萤光幕上只有一张宣传海报，周嘉洛笑谓这剧最初10划未有一撇，现在应有四、五撇，但只知将会开拍，但很多事都未落实，他笑谓抱著见步行步的冒险精神，享受目前工作，相信自己今年会好。另外，好友马贯东妈咪卷入李家鼎一家的争产风波，当他得悉马贯东妈咪是鼎爷女友显得愕然，他表示自己刚从马来西亚回来不清楚，何况这是人家的私事，他跟马贯东也只谈工作，少提私生活，最多会提到他的宠物美容，赞他做事认真、温柔，是可将猫、狗付托给他，所以有好女仔也会介绍给对方，问到为何不先介绍女生给自己？他笑说：「我想有好事业先，担心会负咗个女仔。」

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周嘉洛将陈滢降级变朋友

这次在节目巡礼上的亲密互动，之所以备受关注，全因受到TVB力捧的周嘉洛与陈滢，传出发展「姊弟恋」多时，但今年初，陈滢被发现与另一位绯闻男友Howie在社交平台上以「老公、老婆」相称，更一同亲密欣赏BLACKPINK演唱会。面对情变传闻，周嘉洛早前无奈将陈滢降级为「少见的朋友」，更对外宣称自己「已四年没有拍拖」，被外界视为间接承认这段「姐弟恋」已经画上句号。

传周嘉洛曾到陈滢香闺二人世界

回顾两人的这段情史，缘于合作古装喜剧《痞子殿下》。当时两人在剧中火花四溅、戏假情真，其后再合作续集《痞子无间道》令感情进一步升华。周嘉洛更曾被拍到驾车直驶入陈滢位于佐敦的豪宅，共享二人世界。事后周嘉洛虽坦承常到女方家中作客，更大赞陈滢厨艺，但为保护爱苗，双方始终以「好朋友」作为挡箭牌，而陈滢亦曾公开大赞男方的喜剧才华，甜蜜互动羡煞旁人。现时二人在节目巡礼的亲暱举动，再次令网民揣测这对绯闻男女的真正关系。

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