马浚伟任副主席如皇帝上朝 上市公司身居要职瞓身做一事 网民：250万年薪畀得值

前新城电台行政总裁马浚伟（Steven）的事业版图再创高峰，早前他正式加盟上市公司衍生集团（6893.HK），出任副主席兼联席行政总裁，年薪高达250万，引起网民热议，不少人均表示以马浚伟的人气和号召力，绝对物有所值。

马浚伟返工如皇帝上朝？

马浚伟对新工作全情投入，连日来在小红书、Facebook等社交平台更新动态，为公司瞓身宣传。他先是上载了一张到达衍生集团位于内地云浮基地的照片，相中他站在气派十足的辨公大楼前，建筑风格甚具气势，不少网民看后都大赞有型，更笑言他「型到好似皇帝上朝一样」。

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马浚伟介绍新公司自家山园农地

今日，马浚伟再上载一张Cool爆chok相，只见他身穿黑Tee，型格地倚靠在一辆农地车旁。他发文介绍，原来公司除了拥有超过100亩面积的健康医药产业园外，更有接近1100亩的山园及农地。他写道：「原来五指毛桃、琵琶，橘红等等多种药食同源的植物，都是由衍生自家有机种植和培养，真的非常难得！」

马浚伟介绍新公司自家山园农地

马浚伟身体力行地为公司宣传，让不少网民认为，衍生集团自从聘请他之后，在中国内地和香港的知名度均有显著提升，因此他年薪250万绝对是物超所值。

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