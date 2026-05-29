王家晴Candy新歌演绎爱情输家心声 获父母一致通过 妈妈更化身头号粉丝狂loop MV

继早前推出首支个人单曲《直白》后，女团COLLAR成员王家晴（Candy）昨日再推出单曲《灯神》，继续以爱情为题，带出一段「虐心」的爱情故事，而MV更找来舞台剧演员梁嘉进担任男主角奉旨谈情，Candy笑言今次歌曲得到父母投票一致通过，有信心会引发共鸣。

《灯神》诠释明知是错仍要苦恋「输家」心声

《灯神》由 Y.Siu作曲、Wyman黄伟文填词、徐浩及黄兆铭编曲，讲述一段明知是错的关系，但仍要苦苦坚持下去，一个爱情路上「输家」的心声，Candy说：「今次带出嘅讯息同《直白》有少少相似，都系忠于自己嘅决定，不过今次有啲可悲，明白自己决定系错，但仍要维持着一段错嘅关系。」Candy深信这首歌会引起共鸣：「外人去睇呢段关系系唔健康，好似不停自我伤害，但仍然会继续挽留，旁人会觉得好费解，不过爱情就正正是控制唔到，当事人就算知道系错，但都控制唔到，因为好爱对方，所以我觉得呢首歌，无论对男士或女士会有啲共鸣。」

王家晴与梁嘉进奉旨谈情不尴尬

提到MV拍摄请来梁嘉进担任男主角，Candy表示对方是她今次拍摄的首选男主角，她谓：「想揾啲合作过嘅对手，可以一嚟就对戏。」问到二人奉旨谈情，可有感觉尴尬？梁嘉进指跟Candy曾在舞台剧合作相处个半月，再次合作感觉并不陌生，而Candy亦表示没有尴尬，笑言感觉是一见如故，她说：「可能同其他唔认识嘅男仔，做唔到呢啲情侣间咁自然同甜蜜嘅画面，出嚟会生硬。」

王家晴妈妈用「猫奴方式」力撑

对于《直白》在网上点击理想，未知Candy可有因此为单飞注入强心针？Candy指：「其实最大嘅信心来源系来自幕后制作团队，今次亦好荣幸邀请到超级强大嘅幕后班㡳打造呢首歌，对佢哋非常有信心。」提到屋企人对她的单飞作品可有评价？Candy笑说：「有日我晏昼返屋企，屋企应该冇人，我系咁听到《直白》首歌，以为自己幻听，原来妈咪有两部电话，其中一部电话长期摆屋企loop紧《直白》MV，我问佢点解要咁做，佢话系播畀屋企啲猫听，我觉得好搞笑，佢用呢啲方法嚟支持我。今次拣歌，原本有两首歌，我都有畀爹地、妈咪听，佢哋两个一致通过选择《灯神》。」

王家晴指珍而重之的朋友更易代入

除了爱情题材外，Candy透露希望稍后的单飞作品可以友情为题，她表示：「之前COLLAR演唱会，我㨂咗唱Winka嘅《说好的未来》讲一段友情，我人生中朋友虽然唔多，但每一个都系珍而重之嘅朋友，如果讲友情，我相信自己会更易代入。」

