TVB年中节目巡礼2026丨俞可程《魔音女团》12强止步认失望 何沛珈抗拒大只男有压逼感

《2026 TVB年中节目巡礼》今日（29日）在湾仔会展举行，今次翡翠台「王牌剧集」下半年暂定有8部剧推出，包括《玫瑰战争》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模范律师团》、《飞常日志II》、《警是个大佬》、《璀璨之城》和《驱魔速递》，张曦雯和罗子溢均以3剧成为剧帝剧后。

何沛珈俞可程甜美现身气氛升温

由「金牌媒人」林盛斌担任主持的TVB真人骚恋综《女神配对计划2》载誉归来，今季同样有五位女神级艺人公开招募理想对象，分别是郭珮文（Juliana）、陈若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne），再加上近期掀起城中热话的《魔音女团》16位练习生担任表演嘉宾，在现场又跳又唱，全场气氛迅速升温。

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俞可程未能成功入围加入女团有少少失望

俞可程和何沛珈今日（29日）出席《2026年TVB年中节目巡礼》，对于在节目《魔音女团》12强止步，未能成功入围加入女团。俞可程坦言有少少失望，不过16位参加的女生好努力，大家已尽力做好，惟有下次努力。谈到可会复活加入另一女团，她笑言有待节目安排，但外间好多传闻，自己不知真伪，希望公司可以考虑，虽则自己也有打听，但未有答案，她说：「16个女仔练咗咁耐，好努力进步，如果有第二个女团会好开心。」当笑指俞可程还有参与另一节目《女神配对计划2》，她笑言可以拣男生，不过有份参与该节目的何沛珈，则谓不想只是拣男生，大家要有互动。

何沛珈对大只男感觉有压迫感

两人更自爆该节目进行「求爱勇者」面试时有去偷睇，亦有留意只有19岁的「求爱勇士」蔡楠将TVB高层乐易玲（乐小姐）视为「心目中的女神」。谈到可会接受姊弟恋，何沛珈坦言跟对方年纪相差十年，有三个generation gap。俞可程则谓前度男友年纪大过自己，亦偏向被照顾，所以喜欢较大年纪的男生。提到「求爱勇士」有大只型男，何沛珈表示身形大只，感觉有压迫感，不过她和俞可程均表示有留意到其中一、两位「求爱者」不错，可以了解更多。俞可程笑指参加「求爱勇者」还未截止，所以尚可以选择。

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