洪嘉豪弃真车玩模拟器自爆热情转向：年纪大要安全 回应同门Gareth.T跟林熙彤绯闻：属实与否都恭喜

洪嘉豪今日出席香港建造学院开放日2026开幕典礼，继早前为学院拍摄宣传片之余，亦于会上与学生交流及玩游戏，将建筑业独特的声音录制后化成音乐节拍。

洪嘉豪求学时已爱用生活声音创作

洪嘉豪受访时表示于演艺学院求学时已不时将现实生活的声音用化于音乐之中，甚至会将日常生活简单如关门或地铁的声音用作音乐创作元素，至于将热爱的汽车声音融入音乐，嘉豪笑言槪念早由周杰伦使用，但自己亦有玩味地尝试过：「《黑玻璃》最尾都有一下死气喉声。」

洪嘉豪转玩赛车模拟器求安全

洪嘉豪透露近来对汽车热情竟然大减，仅作代步工具：「𠵱家对车嘅热情熄咗，因为香港冇地方玩车。」相反他沉迷玩赛车模拟器，能够一圆驾驶价值千万名厂跑车的梦想，即使开快车有任何闪失亦能够按键重新开始：「真实速度始终危险，年纪都有返咁上下，安全啲好。」

洪嘉豪爆Tyson Yoshi同样对汽车热情减退

谈对与同为爱车之人的好友Tyson Yoshi（程浚彦）交流驾驶重燃爱火，洪嘉豪笑指Tyson Yoshi一样对汽车热情减退：「佢𠵱家要减辘（驾驶电单车）㖞，我想安全啲无理由减辘嘛，交返畀佢同MC（张天赋）、YT（周殷廷）就啱喇！」

洪嘉豪世界杯近未买波鞋

临近世界杯赛事，洪嘉豪表示未再入手更多波鞋，近日新款较少，反而对波衫兴趣较大，虽然没有购买任何国家队正规球衣以表支持，但对潮流品牌联乘国家队的衣物较有兴趣：「我觉得法国队好睇好吸引，迟啲大家会见到我有条牛仔裤有个法国队公鸡绣章！」

洪嘉豪回应同门Gareth.T绯闻

洪嘉豪同属一家唱片公司的Gareth. T（汤令山）日前与林熙彤（Hazel）传出绯闻，洪嘉豪表示日前看到陈蕾受访才得知绯闻消息，直指未见过二人同框：「冇见过、冇听过。我实属不知情，等佢本人回应。」嘉豪亦补充指与汤令山甚少见面，通常于颁奖礼才会碰面，私下亦不经常交谈：「如果真系属实，恭喜！如果唔系属实，都恭喜！学陈蕾讲单身都开心！」亦透露自己甚少入场观赏港产片，未有观看林熙彤主演的《夜王》，但曾考虑与对方合作：「我之前都有MV考虑揾Hazel，但系唔好讲咁多喇，问返Gareth啦！」