TVB年中节目巡礼2026丨小生花旦大执位？张曦雯罗子溢荣登剧后剧帝 8大重头剧名单曝光

《2026 TVB年中节目巡礼》今日（29日）在湾仔会展举行，过百艺人盛装出席，包括陈豪、马国明、高海宁、陈展鹏、张振朗、林夏薇、龚嘉欣、陈炜、张曦雯、陈滢、周嘉洛、俞可程、何沛珈、罗子溢、陈自瑶等等。节目巡礼由一众艺员推介下半年度节目内容并呈献精彩节目介绍影片，当中包括：翡翠台「王牌剧集」及「最强综艺」、「无线新闻台」、「明珠台」、「TVB Plus」 及「myTV SUPER」等，还有新项目Artist Creator Network 「TVB艺人 创作者网络」，由艺人透过个人社交平台介绍及宣传产品，利用他们的亲和力及影响力，为客户提供更全面及更高效益的广告宣传。

张曦雯罗子溢以3剧成为剧帝剧后

今次翡翠台「王牌剧集」下半年暂定有8部剧推出，包括《玫瑰战争》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模范律师团》、《飞常日志II》、《警是个大佬》、《璀璨之城》和《驱魔速递》，张曦雯和罗子溢均以3剧成为剧帝剧后，视帝陈豪只有一剧《玫瑰战争》，不过就罕有地与龚嘉欣合作综艺节目《美食强人》，以美食企业强人身份发掘大湾区最强代表美食。最强综艺方面，除了《美食强人》外，还包括：《夫妻肺片》、《玄战》、《江湖第二季》、《弊家伙! 有嘢唔见咗 Something 's Missing》、《女神配对计划2》和《走过历史大地》。无线新闻专业团队更会推出新节目《无穷之路VI》及《医生，你有病？》。

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