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TVB年中节目巡礼2026丨《模范律师团》血腥预告首曝光 视帝视后强势列阵 罗嘉良杨茜尧师徒对决

影视圈
更新时间：17:00 2026-05-29 HKT
发布时间：17:00 2026-05-29 HKT

由金牌监制钟澍佳打造，集合佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛等演员的TVB与优酷联合呈献律政剧《正义女神》在今年3月播出后，「言惠知」佘诗曼、「高淑桦」陈炜与「高成彬」刘倬昕的最终对决连番高潮，TVB决定开拍前传《模范律师团》，以陈炜的角色「高淑桦」为主轴，揭开她如何成为人母及律政界强人的神秘过去。

《模范律师团》宣布剧集阵容并首发概念预告

TVB77工作室今日在官网宣布剧集阵容并首发概念预告，主演的演员包括有：杨怡（杨茜尧）、罗嘉良、陈炜、张曦雯（Kelly）、滕丽名、何广沛和刘佩玥。杨茜尧饰演罗嘉良的徒弟，在律师楼与张曦雯、刘佩玥正面斗法，滕丽名将与罗嘉良饰演夫妇，罪案裹挟诡辞，法理向光而立。有人为真相而辩，有人为输赢而战！

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短短不到一分钟的画面充斥著血腥

前传《模范律师团》故事讲述年少杀人的欧皓澄，在殿堂大状潘泽生的辩护下无罪获释，从此成为专精谋杀辩护的「杀人大状」！此时，潘泽生想淡出前线，决定在一众徒弟中挑选继承首席大律师的人选。欧皓澄为争首席，要与「名门之后」卓以臻、「女侠大状」章梓安竞争较量，为达目标，携手与「热血律师」马承志迎战各类棘手案件！在首发概念预告上，短短不到一分钟的画面充斥著血腥、悬疑与极致的戏剧张力。加上杨茜尧、罗嘉良、陈炜等多位视帝视后级别的顶级阵容强势列阵，摒弃了传统律政剧西装革履的沉闷，开篇便以法官槌重重敲下的特写先声夺人。随著厚重的法庭木门缓缓推开，耀眼的阳光与香港终审法院大楼交相辉映。然而，光明的背后却隐藏著极致的黑暗：满地鲜血的凶案现场、手电筒在昏暗中探寻血迹的压抑感，以及负片效果的手术室，无不冲击著观众的视觉神经，预示著一场游走在法律与道德灰色地带的世纪交锋即将展开！

杨茜尧觉这一次是新鲜挑战

在片中，杨茜尧阳光下眼神坚定，展现出女强人的飒爽与不屈，似乎誓要将真相查个水落石出。罗嘉良嘴部特写中嘴角勾起的一丝神秘微笑，令人难以捉摸其正邪难辨的立场。陈炜表情严肃冷峻，展现出法庭上不容侵犯的威严感。张曦文的眼神复杂且深沉，在山顶爆炸的火光映衬下，表情更显凝重，背后似隐藏巨大秘密。刘佩玥和何广沛神情凝重，面对漫天飞舞的文件与混乱场面，显露出年轻律师在风暴中心的挣扎。对于今次演出，杨茜尧说：「其实我都演过律师，但呢方面题材接触唔算多，所以都系一次新鲜嘅挑战。」剧集将在中、港两地取景，凑巧老公要开工罗子溢，一对仔女暂由家人帮手照顾：「或者到时安排佢哋嚟探班，当系一次短旅行。」

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