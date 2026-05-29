阔太滕丽名生活贴地街市买餸 因一事被海味店主吓亲 住复式豪宅拍剧纯为兴趣

50岁的滕丽名，在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演大女「熊尚善」，角色深受观众喜爱。但随著《爱回家》7月停播，令不少忠实粉丝大感不舍。正当网民猜测原班人马会否过渡至新剧时，作为台柱之一的滕丽名率先宣布，将不会参与新剧的演出。告别剧组后，意味著滕丽名将有更多时间回归家庭，享受生活，近日滕丽名便分享自己去街市买餸，准备回家煮番几味，陪老公撑枱脚。

滕丽名住豪宅过阔太生活

滕丽名老公朱建昆，任职日资公司香港总监，两夫妇居于复式豪宅，生活富裕，演戏对滕丽名而言更多是兴趣。日前，滕丽名就在社交平台上载了一段影片，分享了她收工后的生活日常，影片中，她一身全黑的随性打扮，孭著一个蓝色大购物袋，她走到街市的各个档口，一举一动都显得十分「贴地」，与剧中「熊尚善」的高冷形象形成强烈对比，展现出她精打细算的主妇一面。

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海味店老板重提《真情》吓窒阿滕

在影片中，滕丽名首先到菜档挑选食材，她先买了四条粟米，打算用来煲汤，更对著镜头分享自己的「师奶心得」：「街市最紧要同店主打好关系！」显然是街市的常客。接著，她又买了芥菜和蒜头，并透露当晚的菜式是蒜蓉清炒芥菜，更兴致勃勃地预告：「下次教大家整蒜蓉酱！」买菜期间，她还分享了省力小贴士，推荐大家购买无需费力剥皮的「独子蒜」，尽显精明主妇本色。除了家常小菜，阿滕也没有忽略滋补养生，她随后走到海味店，介绍海参、鲍鱼等高级食材。最令人意想不到，海味店店主笑言有看她的旧作《真情》，让她吓了一跳，反问：「仲睇《真情》？」可知滕丽名演出的角色，经得起时间考验。

滕丽名事先张扬「潮伟」将回归？

滕丽名即将暂别处境剧，但她的演艺事业并未停步，在早前的直播中，她透露自己即将飞往马来西亚拍摄电影，或许这也是她决定不参演新处境剧的原因之一，她希望透过这次的休息和新尝试，能为观众带来耳目一新的感觉。滕丽名在早前的直播中，亦有提到《爱回家》中另一经典角色「潮伟」会否回归，她更幽默地大卖关子，笑称「我相信潮伟会返嚟嘅大结局。」，让一班《爱回家》粉丝相当期待。

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