MC张天赋被MV女主角邓涛掟电话飞中头 趁机向公司「请病假」

MC张天赋推出新歌《男人怎可以》，新歌班底由《抽》原班人马再度合作，陈考威及AP潘宇谦作曲、甄敏延填词、黄兆铭编曲，以及陈考威监制。MV更找来金像奖最佳新演员邓涛演女主角，新歌歌名《男人怎可以》带有一种自我反问与压抑的意味。在现今社会，男性展现脆弱往往会被贴上「失败者」的标签。问到二人认为展现脆弱是一种失败还是诚实？邓涛直言：「我觉得系诚实嘅，同埋我觉得好多时人系对自己唔诚实，所以就会强装坚强。」

邓涛透过大叫释放压力

谈到都市人如何释放压力？邓涛自爆会选择胡乱大叫，认为城市人鲜有机会宣泄，其实对身体不太健康，MC亦表示认同，并笑言自己会选择在歌曲中「大叫」宣泄。此外，MC更透露私下非常喜欢独自「游车河」：「我觉得望下沿途嘅嘢，见到条街好静，自己个心境都会跟住静落嚟。」提及拍摄MV的趣事，MC抢先爆料：「喺第一日拍摄嘅时候我地有个抌电话嘅场面，我怀疑佢怀恨在心好耐，佢系真系向住我个头抌！」邓涛闻言立即掩面大笑解释：「我唔系向住你个头抌架，系唔小心揩到！」及后MC亦笑言是小事，电话只是擦过，但已向公司「请病假」！

MC 7月迎来第二次红馆个唱

首次与金像奖实力新演员对戏，问到MC可有压力？他说自己对演戏一无所知，很多时候要依靠对手「接戏」，很感谢有邓涛「接住」让MV拍摄非常顺利。邓涛亦笑说：「MC演技非常出众、出类拔萃啦，哈哈！」MC闻言即幽默回应：「哗！你演戏架，你演得好啲讲得有说服力啲！」MC将于7月迎来他的第二次红馆演唱会，今早10时终极公开发售，甫开售不久便立即秒爆，一票难求！MC表示很感激乐迷支持并言自己也是第一次举行连续五天的演唱会，加上演唱会内容需要高强度的体力和声音应付，跟公司沟通过后决定专注五场演出，答谢一直支持他的乐迷！