秦沛抱孙女「小姜蓉」父爱爆发 粉嫩面珠墩超精灵 姜文杰感触谢老窦：感受对我𠮶份爱

秦沛的大仔姜文杰（Benji）的女儿「小姜蓉」已经出世了，他曾贴一家三口白的相片并说：「辛苦了老婆，恭喜绝世好爸荣升绝世好爷爷，小姜妹荣升「姑姑」，多谢老婆.. I love you so much，以后我哋一家三口了。」

姜文杰贴上爸爸秦沛抱着「小姜蓉」相

昨日（28日）姜文杰贴上爸爸秦沛抱着「小姜蓉」的相片并说：「做人老窦豆之后，发现自己好挂著爸爸，尤其系亲眼见到爸爸抱著小姜蓉嘅时候，可能因为小姜蓉同我有几分相似， 我瞬间好似坐时光机，亲眼目睹爸爸45年前抱著我喂奶嘅样，感受到爸爸对我嘅𠮶份爱。」

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秦沛流露一幅慈祥爷爷的神态

姜文杰续说：「你都记起我出世𠮶段日子，佢为我影低嘅每一张相，捕捉嘅每一段珍贵时光，每一张相上面都亲手写咗啲字迹，睇得出佢当时抱住我𠮶种喜悦，同而家我抱住BB女时候嘅喜悦系一模一样嘅。出世咁耐曾经讲过无数次多谢爸爸，但如今自己做咗老窦，先至系真真正正咁多谢爸爸，Love you, Daddy，辛苦了，爸爸。」相中所见，爷爷秦沛抱着孙女「小姜蓉」，脸上流露一幅慈祥爷爷的神态。「小姜蓉」的脸颊饱满，皮肤粉嫩，趣致的小脸精灵可爱。秦沛与中日混血儿前妻梁盛子生下姜文杰及姜丽文兄妹，可惜婚后7年因文化差异、各自忙碌，最终离婚收场，秦沛曾为争抚养权，不惜倾家荡产要挨穷，因此一对子女都对他非常孝顺。

姜丽文心痛爸爸秦沛为养家好辛苦

姜丽文早前在母亲节都贴出两父女的合照，更曾在节目中坦言对妈妈没太大感觉，但就心痛爸爸秦沛：「𠮶阵86年，爸爸啱啱赢咗《癫佬正传》金像奖最佳男配角，佢为咗我哋再变返穷㖞！𠮶时爸爸为养家咩都接咩都做，我哋喺片场见证住佢拍戏好辛苦，觉得佢真系无得顶！」而秦沛后来邂逅细7年的日藉太太森下绘梨，两人婚后相守多年，森下绘梨亦视秦沛一对子女如己出。近年秦沛长居加拿大，间中才返港接戏，不过为子女则义不容辞，更觉得只要儿女在梦想路上开心，作为父亲，应该全力支持：「我好开通，而且都唔可能阻止，唯一要求系要佢哋完成大学课程，起码将来唔会饿死，既然佢哋都完成咗承诺，我唔会阻止佢哋追求理想，无论结果怎样，起码呢几年系好开心。」

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