香港Comic Con 2026｜古天乐搞作多炮制锺馗IP 《明日战记》有前传兼续集 将为「终章」开工 对向太言论无回应

《香港Comic Con 2026》（CCHK）今日（29日）举行开幕礼，担任活动大使的古天乐（古仔）及一众国际影星出席，包括电视剧《背著善宰跑》、《21世纪大君夫人》边佑锡、电影《回到未来》饰演疯狂科学家的Christopher Lloyd、康城影帝丹麦演员Mads Mikkelsen、美剧《The Walking Dead》Norman Reedus、美剧《绝命毒师》「炸鸡佬」Giancarlo Esposito，以《星球大战》影视系列的Daniel Logan。

「炸鸡佬」睇舞狮好雀跃

率先出场的古仔表示好开心在CCHK见到大家，想过扮黑武士、蜘蛛侠入场。活动第一年香港举行，指同事好努力学习，吸收经验，到今日正式举行，望助香港续办盛事。继而一众国际影星陆续出场，Daniel Logan、Giancarlo Esposito、Mads Mikkelsen跟在场观众打招呼，Norman Reedus称第一次来港感兴奋。边佑锡好开心见到大家。至于压轴出场的Christopher Lloyd，由古仔陪同现身。最后古仔跟一众影星为舞狮点睛，并在台上欣赏舞狮表演，众人表现雀跃，不时拍手，最后他们手持「战斗碗」干杯。

古天乐炮制锺馗漫画、动画和真人版

古仔紧接出席「MIBOCOOL漫画企划」，他透露会制作漫画《斩魔君锺馗》，背景由古代古装到现代时装，指锺馗捉鬼时会配合现代科技，角色人物要适应新世界；认为现时制作一本漫画，比拍电影的自由度更大更阔，该漫画也会拍摄动画和真人版。他说：「我哋嚟紧唔止有漫画，仲有动画。我觉得做动画有AI辅助好啲，可以把制作时间缩短，变相有更多空间创作故仔。」至于真人版锺馗由他扮演？古仔搞笑说：「等我胡须留三、四年啦！」

古天乐无时间「集邮」

问HKCC由筹划到举行的过程，古仔受访时直言从上年筹备至今有成年时间，所有事情由零开始，其中要接触不同公司，安排酒店让影星入住，就连摊位大小、位置亦要处理。谈到古仔展出私人珍藏figure让观众欣赏，他笑言最想把会场上figure搬入自己货仓。古仔昨日到展览现场睇到好多figure，深受吸引，认为最抢眼是孙悟空。问他何不扮黑武士入场？古仔笑指黑武士好难扮，反而蜘蛛侠较易，都睇到不少人cosplay。问可有「集邮」国际影星？古仔称时间紧迫，「头先大家在台上经已算『集邮』啦！」

古天乐《明日战记》制作前传动画、续集电影

提到旗下「天下一幕」主办的舞台剧《大龙凤》，在优先订票短短两小时便抢购一空。古仔明言公司首次搞舞台剧，十分开心反应佳，认为要多元化发展。提到电影《明日战记》，他指前传故事复杂，「横跨度好大。」前传会拍动画交代，续集会拍真人版电影。问古仔几时为《九龙城寨之终章》开工拍摄？他表示︰「忙完呢几日先。」有指欧镇灏（Geroge）在饰演其儿子，古仔表示有关剧情不便透露。

古天乐对向太言论无回应

另外，古仔早前担任农夫个唱嘉宾，继而在《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》颁奖礼上担任压轴嘉宾，唱《世纪大骗局》。问到是否将会开个唱？试水温？古仔说：「做嘉宾系人哋邀请我嘅。（开演唱会？）头先听你咁问，我都头都爆埋！又要做动画、漫画，又要留须，未发生嘅事唔方便透露啦！」提到向太（陈岚）在网上视频形容古仔是「一副烂牌打成好牌」，令她佩服，古仔表示无回应。