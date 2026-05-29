吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场

1986年港姐亚军吴婉芳的二仔胡智同（Lynus）日前与女友Kristy结婚，展开人生新一页，有「最美奶奶」之称的吴婉芳曾表示：「作为母亲的我，衷心祝贺这对新人Kristy & Lynus永结同心，幸福满满。」胡智同的婚礼邀请了不少城中富豪名人出席，契爷「歌神」张学友席间与新任奶奶吴婉芳唱歌助庆，曾志伟、元彪、郑伊健与蒙嘉慧、李嘉欣与许晋亨亦有现身，场面星光熠熠、热闹非凡。

胡智同以「挚友」形容与太太关系

胡智同昨日（28日）在IG贴上多张婚礼相片，并以「挚友」来形容与太太的关系：「正式和我的挚爱结为连理，感谢所有前来庆祝我们生命中最重要的一天的家人和朋友。你们的见证让这个特别的日子更加难忘。 特别感谢uncle 郑兆良，没有你，我肯定没办法这么完美，也要感谢所有帮助我们实现这一天的人，没有你们，我们不可能做到这一切（你们知道我说的是谁！）。 愿我们永远幸福美满。」

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负责为今次婚礼担任摄影团队，在一对新人的允许，公开了当日婚礼鲜为一知的一面，片中所见，胡智同婚礼在金钟The Henderson Cloud 39举行，这是香港最高的全玻璃天幕宴会厅，6800平方呎、8米高的无柱宴会空间，采用宽敞明亮落地玻璃设计，饱览270度天际线和繁华城市景致，最多容纳500人，整体感觉极具奢华，而且拥有满满的浪漫氛围。片中所见，婚宴场地布置以纯洁的白色为主调，大量的满天星、白玫瑰和兰花构成美丽的花拱门和装饰，营造出梦幻般的场景。婚礼在一处可以俯瞰城市景色的户外天台举行，新郎胡智同穿上笔挺的黑色西装，面带幸福的微笑等待著他的新娘。新娘穿著一袭优雅的无肩带白色婚纱进场，胡智同宣誓时难掩激动情绪，当众喜极而泣并以手拭泪，最后在亲友们的祝福下，一对新人交换戒指后深情拥吻。当中特别可爱的细节是，两人的爱犬充当花仔、花女参与这场婚礼。

期间吴婉芳穿上红色端庄裙子并佩戴了一串翡翠珠链，挽住儿子的手走出酒店，又挽手影大合照，超强的「冻龄」的特质与及优雅贵吸引了全场目光。吴婉芳与已故商人胡家骅婚后育有二子一女，长子胡智略（Caspar）已于2021年迎娶霍英东孙女霍咏盈（Caroline），有「城中钻石级笋盘」的二子胡智同（Lynus）遗传了父母的真传，拥爆肌身材，颜值身形不输任何明星，家世显赫的胡智同毕业于牛津大学，胡智同早年与与友人合资7位数在中环开设健身中心，身兼艺术家及私人健身教练的他，不时充当「生招牌」，毫不吝啬于社交网晒Fit爆Body。胡智同与妈妈吴婉芳感情很好，曾在母亲节亲手炮制曲奇做礼物，意外泄2万呎8层独立屋内部的宽敞空间。胡家位于跑马地大坑道的超级豪宅总面积达2万平方呎、楼高8层，地下为停车场，一楼设有会所设施如健身室、室外泳池以及小庭院，其余6层为房间和客饭厅，据知最高3层为吴婉芳居所，其余三层即供子女居住，大宅顶层更设有空中花园，大宅更曾荣获国际设计大奖，更被评为「香港五星级私人住宅」。

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