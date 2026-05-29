8点直乐VIURIETY丨泳儿出道二十年仍怕直播节目：要兼顾歌曲情绪及声线 陈毅燊自揭去年演技有沙石 望做到自然真实

泳儿为今集《8点直乐VIURIETY》担任表演嘉宾，虽然已出道长达二十年，但参与直播节目仍感到紧张，笑言慢歌比快歌紧张，要兼顾演绎歌曲的情绪及声线。对于未来推出更多目前流行「的士高」曲风作品，泳儿表示有兴趣亦为作品库未有的风格：「有多少少时间排舞嘅都想做。」并对作品会否有「钱声」不太在乎，一直并非著眼流行传唱度进行创作：「平时好少谂有冇钱声，最紧要代表到自己嘅讯息。」希望向公司争取更多预算，才能推出舞曲、排舞并拍摄MV；未来亦有兴趣再执导MV，今次已过足导演瘾，但坦言需要更多磨练。

ANSONBEAN目标年底出八首歌专辑兼开迷你骚

另外，陈毅燊（ANSONBEAN）受访时透露希望累积更多作品，目标年底推出一张专辑，并举行迷你音乐会，作品将会反映自身经历为主：「将上年经历、情绪转化做作品，难关转化做有用嘅嘢。」并将目标推高至八首歌曲，四首为主打、其余则为约一分半钟的纯音乐，未来亦会亲自参与更多音乐监制工作，一首慢歌将会在六月推出。ANSONBEAN再透露六月会参演新戏，电影将在香港拍摄及取景，更已另请戏剧老师张锦程出马讨论剧本角色，虽然未能透露角色具体内容，但他认为未如《我们不是什么》一样在情绪上具极大突破性，但会纠正去年演出的缺陷：「希望改善所有沙石，可以镜头里面正常对答、反应自然真实。」