邱士缙亲解《COURT!》车厢色诱戏拍摄实况：全程紧张但做足安全措施 清场保护女演员不容有失

MIRROR成员邱士缙（Stanley）、林恺铃（Ashley）、谷祖琳与一众剧集《COURT!》台前幕后及演唱嘉宾泳儿、陈毅燊（ANSONBEAN）一同出席直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，邱士缙与一众同演即场「开Court」分享在剧中带凌厉眼神闹人、背诵长达五六页纸的超长对白：「涉及好多专业名词，仲要全程望实娟姐冇得偷睇剧本」为剧组追日光时间，Stanely亦要清晨开工，仅能在戏份之间补眠；林恺铃饰演霸气律师亦展现麻甩的反差面貌甚至要爆粗。节目歌唱环节中，泳儿演唱新歌《散光》、ANSONBEAN则跳唱快歌《One Dance》代表红白组参赛。

《COURT!》有望添食第二季

邱士缙于《COURT!》主演单元早前已经播出，剧中上演被伍咏诗饰演的法律系学生Cecilia在车厢色诱一幕，Stanley表示剧组尽力悉心保护女演员：「做足安全措施，拍嘅时候有清场、mon都冇男仔睇。」更表示自己亦感到紧张：「应该要紧张嘅，都正常呀！」谈到剧集会否于人气话题下添食第二季？Stanley表示未知安排：「监制头先都敲碗话想，睇公司同银河点安排。」至于演技被吕爵安大赞为「ViuTV视帝」，Stanley表示对方过誉，亦未有期望如队长杨乐文一样争夺海外影视殊荣：「随缘啦，做演员唔系为奖项，只为做好每个角色。」

邱士缙回应吕爵安粉丝内讧论

对于吕爵安早前于柳应廷演唱会上发表的「MIRROR最大Haters是队友粉丝」论，Stanley认为Edan最想表达粉丝们要有一家人的心态：「大家系一家人，开心去支持自己钟意嘅嘢就最好、想大爱。」希望每个人做好自己，让粉丝聚焦于作品上便是最佳结果。

谷祖琳姑母离世心情已平复

谷祖琳姑姑林谷薇丽最近离世，小谷表示目前心情已经回复，感谢外界一直关心：「好突然，但Ok嘅，放下。」对于叔父谷德昭身心状况，谷祖琳亦请大家放心，谷导状态良好，仍有如常拍摄《爆谷一周》节目。谷祖琳亦透露今年中旬将参与不少新作品：「六月会开始拍新戏，未讲得住；七八月都有几个新制作，但唔系电影或电视。」待计划开展后才能对外公开工作内容。

林恺铃霸气律师爆粗反差大

林恺铃在节目上被爆戏份要讲粗口，表示为形象上的突破：「『嘟街』应该唔系粗口，只系粗俗助语词，电视上播得应该冇问题。」但笑言反差与个人内心有相似之处，在镜头前讲粗俗字词亦非常畅快：「爽呀！终于有机会喺镜头面前讲！但系有事前练习，因为要讲得顺！」更听到拍摄时导演在摄影机后传出笑声，自觉反差效果得意。林恺铃亦透露对手陈湛文自带演员气场，自己当场感到「淆底」，但为求不输气势都感到压力甚大。