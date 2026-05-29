吕良伟遭好友出卖连环骗财 损失「天文数字」晴天霹雳 以德报怨再唔见几十万：我真系蠢

现年70岁的「不老男神」吕良伟，自1980年凭无线电视剧集《上海滩》中「丁力」一角深入民心后，多年来无论在电视或电影圈都留下许多经典作品，其中1991年的电影《跛豪》更成为他的代表作。近年活跃于社交媒体的吕良伟，近日分享了一段他在90年代被朋友欺骗的惨痛经历。他不但被骗走过百万，更额外付出了30多万，但他以德报怨的行为，却获得网民一致赞扬。

吕良伟忆被骗经过「晴天霹雳」

在影片中，吕良伟回忆道，在90年代的某个大年初一，他的一位生意拍档将他投资的过百万款项全部卷走，然后人间蒸发，令他当时有如「晴天霹雳」，无法相信自己如此信任的人会做出这种行为。由于找不到对方，他本以为事件会不了了之。

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吕良伟为救人命再付30多万

然而，后来银行致电吕良伟，表示该名骗徒的女友因无法偿还剩下30多万的房屋贷款，银行即将收回物业。该名女子情绪激动，威胁若银行收楼，她便会抱著儿子跳楼。银行在无计可施下，找到了作为受害者的吕良伟。

吕良伟感荒谬仍付钱

吕良伟坦言，他当时感到非常荒谬：「我说我也是受害人啊，我还要帮他照顾他的女朋友，还帮他还钱？」他认为整件事与他无关，责任不应推到他身上。但在冷静思考后，他改变了主意：「我想30多万换两条人命，值！」他认为，虽然自己这样做很「蠢」，但为了拯救两条生命，他愿意付出。最终，他为这位「骗财朋友」的女友付清了30多万的尾款。在影片的最后，吕良伟分享了他的人生观：「人富心也要富，人穷心都要富。」他认为做人不要太计较，多做善事，即使功劳会被抢走，但功德是没有人能抢走的。

吕良伟大爱网民深受感动

这段影片分享后，吕良伟以德报怨的善举深深感动了无数网民，纷纷涌入留言区大赞他「人帅心善」。不少人指出，在90年代被骗走130多万绝对是一笔天文数字，因为在那个年代能成为「万元户」已是非常了不起的事，而吕良伟却能大方放手并出资救人，足见其宅心仁厚。更有网民表示，吕良伟之所以到了七十岁仍能保持如此年轻的「不老男神」状态，正是因为他长期行善、积有功德在身。大家一致被他的气度折服，纷纷留言祝愿他「好人一生平安」、「承你有福报」，并感叹以前的香港明星不仅外表出众，内心更是充满大爱。

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