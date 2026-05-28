敖嘉年亲解杨思琦被排挤内情 质疑：点解隔咗十几年才爆出嚟？感激商天娥教戏冇俾佢闹

四年一度的亚运会将于今年9月于日本爱知及名古屋举行，今届赛事由HOY获得独家播映权，今日在奥海城进行启动礼，朱智贤、敖嘉年和阮政峰表示未有机会主持亚运节目，但到时一定会欣赏不同的运动项目，阮政峰透露最想看武术，中学时有想过做武术运动员，虽然知道做运动员会少了很多私人时间，但他也曾报考过，惜最终未有碌取，之后就加入了TVB。

阮政峰对《爱回家》停播冇可惜

阮政峰曾拍摄处境剧《爱．回家之开心速递》，虽已离巢TVB，但都知道《爱》停播，直言没有感到可惜，因在剧中没有大成就，但消息一出，很多网民都指他是他们的童年回忆，令他觉得几安慰，问到停播前可有机会重回剧组客串？他表示没有收到消息，但如果TVB找他，冇钱都会回去演，敖嘉年提议他们演舞台剧，又说汤盈盈曾向他透露对《爱》剧停播感不舍，收到消时也很突然。

阮政峰与周嘉洛常联络

问到阮政峰可有与《爱》剧旧同事联络？他表示不时会问候刘丹等人，与周嘉洛更是经常电话联络，「我哋之前就倾配音，我为迪士尼动画配过音，嘉洛最近有为公司动画配音，他就问我意见，大家倾左个几钟。」

敖嘉年回应杨思琦遭排挤传闻

另外，杨思琦爆在TVB拍剧时曾遭前辈排挤，有指是《翻叮一族》的商天娥，有份拍摄该剧的敖嘉年称报道一出就有很多人问他，他说：「𠮶时我与唐诗咏一对，但报道讲嘅事我睇唔到，又或者发生过我唔知道，我当年系新仔，要留意走位灯光，其他都唔知，我亦冇见过佢(杨思琦)喊，点解隔咗十几年才爆出嚟？我同杨思琦合作过3部剧，但大家唔太熟悉。」

敖嘉年自揭拍《封神榜》曾遮人光被闹

被问有否见过她被杯葛？敖嘉年说：「《翻》剧睇唔到，其他两部都好少对手戏。其实我都有人畀人闹过，拍第一部剧《封神榜》时就因为遮咗其他人嘅光而被闹，但我都唔记得遮咗边个同畀边个闹，俾人闹过一次就唔会再错。」问到有否被商天娥闹过？他说：「冇，佢有教我演戏，畀我意见。可能我醒目又有请佢食斋。」他又提出建议：「既然而家有咁多人提返《翻》剧，或者TVB可重播，再揾当年嘅演员一齐宣传！」

朱智贤感激陈豪眼神提点走位

朱智贤透露曾因紧张令对手要不时提她：「有次和陈豪拍剧，因为有太多嘢要记，我又着高跟鞋好论尽，当时陈豪背住镜头，用眼神提我点样跟机位走，好彩佢冇闹我，我亦未遇过好恶嘅人。」阮政峰亦指拍《爱回家》时曾被导演开咪叫叫「收工」：「我系直情被叫出厂，开咪叫我『收工』，唔拍我，叫我走。因为我太努力，个个镜头都见到我，但我当时唔知，所以导演叫我『收工』。」