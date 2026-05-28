Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚运会丨林奕匡为节目主题曲赶工压力大 开心再与蔡俊彦合唱：希望为运动员打气

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-28 HKT
发布时间：20:15 2026-05-28 HKT

林奕匡(Phil)、何雁诗、朱智贤、敖嘉年、阮政峰等今日出席Hoy亚运会宣传活动，林奕匡和蔡俊彦合唱今届亚运节目主题曲，蔡俊彦因要准备比赛未有到场，但都有拍片支持，林奕匡很开心再与蔡俊彦合作，Phil今次除了作曲更会合唱，非常期待，但直言要在短时间交歌有压力，笑谓仍在制作中，很有挑战性，希望歌曲能为运动员打气。

林奕匡首与儿子飞韩国旅行

林奕匡早前与家人到韩国旅行，笑指是第一次和儿子坐飞机，幸好过程顺利，就算儿子在旅途中有少少扭计，但都留下很多美好回忆，不过他指儿子黐老婆更多，有时他想帮轻老婆抱儿子，他都不愿意让自己抱，但他没有受伤的感觉，因他都明白之前工作忙少陪儿子，他更喜欢妈咪是很正常，「今次旅程都有挽回少少儿子的欢心，有时工作上要搏，想赚多啲钱照顾家人，但有时也不想错过儿子的成长，所以都要取舍。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
2小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
10小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
7小时前
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
10小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
23小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
13小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT