亚运会丨林奕匡为节目主题曲赶工压力大 开心再与蔡俊彦合唱：希望为运动员打气

林奕匡(Phil)、何雁诗、朱智贤、敖嘉年、阮政峰等今日出席Hoy亚运会宣传活动，林奕匡和蔡俊彦合唱今届亚运节目主题曲，蔡俊彦因要准备比赛未有到场，但都有拍片支持，林奕匡很开心再与蔡俊彦合作，Phil今次除了作曲更会合唱，非常期待，但直言要在短时间交歌有压力，笑谓仍在制作中，很有挑战性，希望歌曲能为运动员打气。

林奕匡首与儿子飞韩国旅行

林奕匡早前与家人到韩国旅行，笑指是第一次和儿子坐飞机，幸好过程顺利，就算儿子在旅途中有少少扭计，但都留下很多美好回忆，不过他指儿子黐老婆更多，有时他想帮轻老婆抱儿子，他都不愿意让自己抱，但他没有受伤的感觉，因他都明白之前工作忙少陪儿子，他更喜欢妈咪是很正常，「今次旅程都有挽回少少儿子的欢心，有时工作上要搏，想赚多啲钱照顾家人，但有时也不想错过儿子的成长，所以都要取舍。」