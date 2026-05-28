林国斌丁母忧大围设灵  古天乐陈百祥黄杏秀致送花圈  林国斌神情哀伤婉拒受访｜独家

现年65岁、已淡出幕前的武打演员林国斌本月丁母忧，他在社交程式朋友圈透露母亲于本月2日离世，享年百岁。林门欧阳丽瑛夫人今日（28日）于大围宝福纪念馆设灵，灵堂内布置简洁庄严，林夫人的遗照前放有子女送上的心型花圈，灵堂内外均放满由亲友送上致意的花圈。林国斌一身黑衣、面色凝重地在灵堂内打点，接待陆续到场致意的朋友，久未公开露面的他身型变化不大，他婉拒接受访问，望低调处理丧事。

古天乐陈百祥黄杏秀送花圈

林国斌曾活跃于影坛，不少圈中朋友送上花圈致意，包括：古天乐、尹扬明与陈莉娜、陈百祥与黄杏秀、陈雅伦、张耀扬、莫少聪、陈淑兰、何家劲以及明星足球队等。林夫人的丧礼定于明日上午11时举行大殓仪式，灵柩将奉移往火葬场火化。

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林国斌曾哽咽对母亲表示愧疚

林国斌近年甚少作幕前演出，只活跃于朋友圈聚会，上一次是2024年参演电影《不是你不爱你》。林国斌于5月头于社交网表示，母亲于今年5月2日离世。林国斌外表硬朗刚强，但十分孝顺，他曾于节目哽咽透露，曾对母亲做过不孝事，自己十分愧疚。他表示：「件事系廿年前，𠮶时我哋住新界，我𠮶晚约咗人去饮嘢，阿妈话坐我顺风车出去深水埗，点知兜咗两个圈都揾唔到佢要去嘅地方，我话赶时间叫佢落车，佢话唔识路，我叫佢问人，后来谂番呢件事，觉得自己好乞人憎，好不孝。而家阿妈叫我载去边都得，天脚底我都载佢去，呢件事系我对家人嘅一个遗憾」。林国斌于讣闻中表示：「先母林门欧阳丽瑛夫人，于公历二零二六年五月二日寿终，积闰享寿百龄上寿。」

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