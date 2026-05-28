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萧景鸿出道24年首开个人巡唱秒杀 《以我为名》空降冠军 台北高雄紧急加场

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-28 HKT
发布时间：21:45 2026-05-28 HKT

「2026最熟悉的新人」萧景鸿（阿弟），出道24年来首度展开个人巡回演唱会《以我为名》，7月11日的台北场及9月26日的高雄场，日前门票一开卖随即创下秒杀完售的佳绩，新歌《以我为名》也空降KKBOX综合新歌即时榜冠军，双喜临门！为回应广大歌迷的热烈期盼与加场呼声，今日惊喜宣布加码，确定台北、高雄两地同步加开场次！萧景鸿个人首场巡回《以我为名》演唱会，台北加开7月12日场次、高雄加开9月27日场次，期盼能邀请更多一路相伴的歌迷，一起进场聆听他的人生故事。加场门票将于5月27日（三）12点30分于拓元售票系统正式开卖。

萧景鸿感动强调从未放弃

听到个人首场演唱会一开卖即完售的消息，萧景鸿满满感动涌上心头，他感性表示：「这么多年来我没有放弃过，非常谢谢大家的支持与等待！」回首演艺之路，他也认为这条路虽然崎岖坎坷，但也扎扎实实造就了现在的萧景鸿。为了不让所有等待已久的歌迷失望，萧景鸿第一时间决定北高两地皆加开场次，希望能邀请更多一路相伴的歌迷，一起进场聆听他最真实的人生故事，也对粉丝温情喊话：「这次的演唱会唱的是我的人生故事，希望你们也能从我的歌声里获得一点力量，期待能有更多机会唱给你们听！」

萧景鸿开直播豁达谈票房

其实在演唱会开卖前一天，萧景鸿特别开直播与歌迷聊聊天，当被问到是否会对票房感到紧张时，他心态相当豁达：「不会！只要喜欢我的歌迷能来听我唱歌，我就很满足了。倒是《以我为名》单曲上架时比较紧张，因为是属于摇滚风格，很少演唱这样曲风，希望大家可以喜欢我的新作品。」事实上，〈以我为名〉单曲一上线更获歌迷们盛赞「超好听」、「浑厚嗓音太适合这种曲风」好评不断！而在直播中，十分宠粉的萧景鸿也大方加码演唱许多粉丝敲碗的歌曲，他自己非常喜欢直播的氛围：「直播可以跟粉丝更近距离互动，一切都不用特别设计、很真实！」面对直播中大量歌迷热情敲碗敲到不同城市的声音，萧景鸿也表示都有记在心里，真心希望能有机会到各个地方与大家见面。

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