李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝

55岁的李嘉欣，自1988年赢得港姐冠军后，凭借其惊为天人的美貌，多年来稳坐「最美港姐」的宝座。2008年，她嫁给富商许晋亨后，诞下爱子许建彤（Jayden），随即淡出幕前，专心相夫教子，过著百亿阔太生活。李嘉欣多年来无论样貌还是身材，都维持在巅峰的「冻龄」状态，是圈中公认的冻龄女神。近日她分享了一张在异国街头的照片，网民猜测她正身处英国探望儿子，享受悠闲的亲子时光。

李嘉欣飞伦敦疑探儿子Jayden

在这张最新的照片中，李嘉欣身处充满古典欧式风格的红砖建筑前，背景极似伦敦的著名地标圣詹姆士宫。当日阳光猛烈，气温高达34度，李嘉欣一头时髦的金发在阳光下闪闪发亮，她戴著太阳眼镜，露肩背心搭配米白长裤的随意打扮，显得轻松写意，在零P图下依旧明艳照人，皮肤白滑。然而，即使是如此休闲的装扮，她肩上的一个灰色Hermès手袋，依然低调地彰显了她百亿阔太的非凡气派。李嘉欣走在路上，心情显得极为愉快，从背景推断，此行极有可能是为了探望正在英国贵族学府威灵顿公学求学的儿子Jayden，母子情深，不言而喻。

相关阅读：李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱

李嘉欣偕夫周游列国晒恩爱

事实上，随著儿子Jayden长大并远赴海外升学，李嘉欣与丈夫许晋亨也迎来了更多的二人世界，甜蜜恩爱。从早前被捕捉到结伴欣赏草蜢演唱会，到一同飞往世界各地旅行，无不展现出他们深厚的默契。就在不久前，二人还共赴日本，在盛开的樱花树下享受了一场浪漫之旅。李嘉欣当时也大方分享了多张旅游美照，照片中的她在樱花雨下展露甜美笑容，冻龄美貌再度令人惊艳。

学霸儿子尽得李嘉欣优良基因

李嘉欣不仅是选美冠军，更是一位名副其实的学霸，她毕业于香港传统名校玛利诺修院学校，曾在香港中学会考中取得2A、7B的优异成绩，其中英文及圣经科更考获A级，语言天赋极高，精通粤语、普通话、上海话、英语、葡萄牙语、日语及意大利语共7种语言。在她的悉心栽培下，儿子Jayden的教育之路同样瞩目，从幼稚园就读维多利亚，到小学先后入读拔萃男书院附属小学及香港国际学校，再到如今入读英国百年名校，Jayden的学业成就斐然，尽得母亲真传。

相关阅读：55岁李嘉欣难敌岁月发量减少？ 网民指阳光底下问题明显 赏樱低调放闪令人艳羡