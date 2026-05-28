风华背后丨黄宗泽兑现「波总旅行团」承诺 带苏丽珊涂毓麟玩转大西北：我玩得最疯狂冇代沟

黄宗泽(Bosco)之前在完成邵氏新剧《风华背后》时曾在社交网讲过「如果乐小姐带大家去旅行就好啦!」，引起同剧演员很大回响，齐齐转发支持，今次他先行带住剧中「龚家」两个表姐弟苏丽珊(Cecilia)与涂毓麟(Oscar)，出发到中国大西北玩兼拍摄网上旅游节目，虽然出现之处均引起哄动被包围难以拍摄，但有「波总」带队去玩，两人一样好似中奖咁开心。

黄宗泽教人打卡玩新奇刺激玩意

此行三人去甘肃与青海延线玩足6日5夜，每日用很长车程去不同景点，所以都较为劳累，更曾试过为赶行程在巴士上食午餐，犹如学生去旅行般，但各人全无怨言，还自得其乐，Bosco之前曾到过青海及西宁等大西北地方，但今次有不同的体验:「因为上一次纯粹拍一啲比较文教性节目，今次是真系 for fun，全部都系教人点样去旅行、去打卡，或者揾一啲新奇刺激嘅玩意，所以今次真系几特别、几好玩。」

黄宗泽先试水下次约蔡少芬朱茵

今次他只带了《风华背后》的Ceci和 Oscar去旅行，问他怕不怕同剧之蔡少芬、朱茵、林恺铃等话他偏心？Bosco说:「本来我第一次的提议系《风华》一家人一齐去，但第一次拍又好似唔敢惊动大家，所以我地呢啲小伙子就先去玩，先试吓个流程，如果下一次再去其他地方，睇吓边个得闲就嚟。」

黄宗泽自认年轻无代沟

期间见Bosco跟两人在沙漠上跳舞玩得好开心，问他跟两个年轻人一起去旅行感觉如何？Bosco立即抗议说:「我都好年轻呀，虽然我系佢地嘅前辈系事实，但我地三个都打成一片，只系有需要照顾佢地嘅时候，我都必须挺身而出，所以都无分咩前辈，(一齐玩有冇代沟?)我觉得玩得最疯狂𠮶个系我呀!」

黄宗泽被上百人围观仍笑容满面

Bosco此行每次出现的地方都吸引了很多人来围观，连去厕所都有上百人包围住他，但Bosco仍然笑容满面，还跟他们开玩笑，𠱁得大家好开心，难怪不少粉丝都咁爱他，Bosco说:「因为呢度都系游客区，有好多来自唔同地方嘅人，遇到一啲马来西亚游客喺呢度等咗我个几钟头，话想影一张相，尽可能唔影响到工作人员，唔影响到保安嘅负担，影到咪影，但当然要安全第一，你知道影一张有时候就一发不可收拾，咁你搞到保安工作量提高就唔好啦!」如此为人著想，难怪Bosco深受大众喜爱。

黄宗泽话收视好去旅行拍埋节目

《风华背后》将来播出如果收视好的话，问Bosco会否带著台前幕后去旅行庆祝？他立即笑说：「多谢乐小姐！当然如果套剧收得，唔好剩系庆功宴咁简单，整个短旅行，有钱赚就攞啲出嚟请我地去旅行，顺便拍埋节目，有收益、又可以慰劳员工，系唔系一举两得呢？」

苏丽珊赞波总照顾周到

今次有幸成为「波总旅行团」其中一员，Ceci十分兴奋:「同波总一齐去拍嘢非常之开心，佢好照顾我地，仲照顾埋工作人员，大家去体验咗好多唔同好玩活动，学到点样可以用一个好玩方式去做一个旅游节目。」此行令Ceci印象最深刻的是大家是很有「团魂」，因为大家差不多是廿四小时在一起，睡眠时间不多，车程时间则很多，但大家完全没有呻过一句辛苦，而Bosco还间中看大家有什么需要，所以今次Ceci真的有乐而忘返感觉。

涂毓麟沙漠扮太空人

至于Oscar今次有机会跟Bosco去旅行拍节目，事前没有紧张只有期待，因为之前拍摄《执法者们》及《风华背后》时已相处过，但今次感觉似一家人，期间Oscar凑太空人热，在青海沙漠以太空人装扮示人，他解释:「扮太空人系拍紧波总做导演嘅微电影，但我觉得好似系惩罚我多啲，因为波导第一句就系你瞓低，佢仲扮怪兽袭击我，但真系好好玩，之前我未嚟过大西北，好多景点都好靓。」