马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞

李家鼎近日爆出儿子李泳汉、李泳豪争产风波，连带牵扯出TVB力捧小生马贯东的母亲，竟是李家鼎相恋20年的圈外女友「Viva」。正当外界以为马贯东会备受困扰时，他却选择低调处理，专注于自己的副业宠物美容店。近日张振朗带著爱犬，光顾马贯东与友人合资的宠物美容店，用行动为兄弟打气。从照片可见，马贯东对张振朗的爱犬照顾得无微不至，从洗澡、吹毛到剪指甲都亲力亲为，两人抱著干净的狗狗笑容灿烂，气氛轻松，丝毫不见负面新闻带来的阴霾。张振朗的女友杨偲泳（Renci），事后在IG限时动态分享爱犬熟睡的萌照，并标注马贯东写道：「谢谢哥哥姐姐的照顾，回家后睡得特别香了啦」，张振朗与女友以实际行动力撑好兄弟。另外马贯东亦于网上宣布，为两只猫猫成功寻家，继续做善举获得网民赞赏。

马贯东妈妈被揭是李家鼎女友

马贯东之所以突然成为话题焦点，源于近期爆发的「李家争产风波」。事缘李家鼎的两名儿子李泳汉与李泳豪因「争产」问题公开决裂，互相释出录音证据指控对方。正当双方各执一词之际，忽然牵捉出李家鼎相恋20年的圈外女友「Viva」，其真实身分竟然就是马贯东的母亲，有传Viva与李泳豪早有过节，双方曾因金钱问题发生争执，甚至为钱大斗法，令这场本已错综复杂的家族纠纷，再添戏剧性。

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传马贯东经李家鼎引荐入行

除了母亲卷入纷争，有传马贯东的演艺之路，亦与李家鼎息息相关。现年39岁的马贯东，曾透露是在家人鼓励下报考2007年TVB第21期艺员训练班，他在圈中默默耕耘挨足18年，终于在《万千星辉颁奖典礼2023》夺得「飞跃进步男艺员」殊荣，事业初见曙光。然而爆料指出，当年马贯东其实是经由李家鼎引荐入行，面对近日的风波，马贯东表现得相当成熟谨慎，仅以两个双手合十的Emoji回应，并表示：「鼎爷家事我唔方便评论啦。」

马贯东妈妈融入鼎爷生活

马贯东的妈妈Viva，与李家鼎的缘份始于2006年。据悉两人当时皆经历过婚姻失败，在朋友圈中结识后，因性格互补而迅速挞著。Viva年轻时曾任学护，后来转行从事经络治疗，曾帮助过瘫痪病人和不孕妇女，凭借一手好技艺累积了不少熟客，现已退休享儿孙福。当年李家鼎的私房菜开张，Viva不仅带同女儿和孙女撑场，两家人更犹如一家人般融洽。至今马贯东一直低调处理是次风波，继续专注于自己的演艺与宠物店事业。

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