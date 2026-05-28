胡鸿钧演猛人过戏瘾 张达伦体验沙士之痛 《24 道采样。耆谈》短视频传承香港精神

由胡鸿钧、朱晨丽、杜小乔、张颕康、张达伦、张松枝、胡诺言、程可为、黎燕珊等倾力演出的视频节目《24 道采样。耆谈》，将在YouTube、Facebook、抖音、Instagram、小红书等开播，节目由教育科技推动者及高锟慈善基金董事唐世煌先生倾力出品，由逾廿位演员演绎24位来自不同界别，为香港与国家作出巨大贡献的嘉宾，透过他们的励志故事，鼓励年轻一代，传承中华民族优秀精神，难怪有份参演的艺人均表示今次演出别具意义。

致敬24位不同界别人士

《24 道采样。耆谈》以「卧虎藏龙的香港缩影」为主题，邀请 24 位来自不同界别、对社会作巨大贡献的嘉宾，包括：唐世煌、钱黄碧君、吴雨、李行伟、杨余夏卿、陈子乐、黄景强、陈万雄、刘家豪、梅小青、连金水、阮文宾、庞鼎全、高永文、高耀森、李焯芬、胡国亨、郭键勋、何顺文、章厚德、陈炯林、陈弘毅、王明鑫、李嘉骐，透过访录他们的人生历程及事迹，再由逾廿位艺人演绎他们的奋斗故事，透过戏剧化重现与访谈交织，浓缩制成励志短片，当中胡鸿钧更打头阵演绎教育科技推动者唐世煌先生，胡鸿钧笑言自己入行前曾替人补习及教琴，总算曾涉猎教育界。胡鸿钧入行前曾做过补习和教琴，他笑言：「我算是半个教育界从业员。」当问到他现时会否教人唱歌？他却谦称：「暂时未有能力，但有机会都想尝试，分享唱歌心得和经验。能够帮助喜欢唱歌的朋友，是一件很幸福的事。」胡鸿钧不忘感谢唐世煌先生及导演，邀请他演出这个重要角色。胡鸿钧称赞《24 道采样。耆谈》充满意义：「藉24位成功人士分享人生经历，鼓励年轻人追梦、不放弃，非常感恩能够演绎这个角色。」近年较少拍剧的胡鸿钧，今次除了再有机会磨练演技，也过足了戏瘾。如今市道低迷，谈到未来事业部署，他直言：「我会做好手头上的工作，也会继续创作写歌，之后会将创作呈现给大家。」

胡诺言落足心机扮吴雨

胡诺言在节目中负责演绎资深传媒人吴雨，他谈到拍摄过程时说：「虽然场面不大，但我们成功拍出旧无线清水湾年代感觉，也勾起昔日众志成城出骚回忆。」胡诺言坦言很荣幸有机会扮演吴雨大哥，大赞对方为无线开国功臣，并出品过无数经典综艺节目，为了贴近吴雨的形象，胡诺言在服装发型也落足心机。面对现阶段低迷巿道，胡诺言透露现在密密耕耘内地社交平台：「作为演艺人，只能尽力去做，并装备好自己。而且我持续经营内地平台及商演，我会努力去做。」至于扮演高永文医生的张达伦，为了角色特意上网阅览高永文医生当年片段。2003年沙士，高永医生临危受命，率领一众医护抵抗疫情，获得各界肯定。张达伦指太太的女儿正好于2003年出生，他特意询问太太当年情况，「太太说当年医院情况很紧张。我回看高永文的访问以揣摩其心情，由于当年从未试过有如此严重的传染病出现，身处前线的高永文医生每天面对感染风险，必定承受巨大压力，高永文医生真的很厉害、很冷静。」另外，张达伦指演绎高永文医生献花给同僚的一幕，令他尤其动容，「我能感受到当年病毒带走同事，高永文医生心中的无奈，以及无能为力。」