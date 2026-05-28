美食新闻报道丨波波黄婧灵反客为主带食评家扫街 大推沙姜煎焗龙岗鸡：亚洲胃唔可以无饭

由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚黄婧灵（波波）反客为主，带食评家KC Koo（KC）到湾仔食大排档风味海鲜。波波话虽然今次主打海鲜，但必食的是此店的龙岗鸡。食鸡之前先上桌的是陈皮柠檬脆白鳝球，KC吃后大赞陈皮、柠檬跟鳝是绝配，他说︰「一个好香、另一个有咸鲜味同鳝好夹。陈皮做到好好嘅调节，既食到咸味同酸味，但无抢到鱼味。」接下来就是波波此行重点推介的龙岗鸡，做法是用沙姜煎焗，鸡皮做到焦香，配料的葱头吸满鸡汁精华，即时由配角变成主角。波波主力推荐的食法是配白饭，她笑说︰「最好是一啖鸡、一啖饭，我哋亚洲胃唔可以无饭。」最后一道火焰盐焗奄仔蟹，上桌时熊熊火焰色香味俱全，打卡必备之选。

施焯日与陈晓彤挑战米芝莲纯素Gelato

此外，施焯日（Arthur）跟新登场主持陈晓彤（Cindy）来到中环鸭巴甸街食甜品，目的地是一间获米芝莲推介的纯素Gelato店，Arthur说︰「所有出品都系老板研发，仲有好多特别味道。」二人今次主力挑战两款Gelato︰蜜糖柠檬姜茶及四川辣椒芒果口味。Arthur形容蜜糖柠檬姜茶Gelato先是很浓烈姜味，接下来甜味混和柠檬在口腔内爆发。来到另一款四川辣椒芒果Gelato，Cindy吃过一啖后露出惊叹的表情表示︰「先嚟系好浓芒果味，跟住四川麻辣香味喺口入面转嚟转去，𠮶种辣小朋友都接受得到，主要系麻香，食到最后会有阵咸香味。」

