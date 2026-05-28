陈蕾6月飞伦敦站开骚唔敢放长假 埋头苦干还歌债 闻汤令山汤疑挞著林熙彤：等佢确认咗先

「乐坛织女」陈蕾到荃湾出席第三届「约好织物祭」活动，展示一幅由她亲手针织而成，以其歌曲《荒岛之幻象》为名的大型作品。陈蕾表示身上的服装也是同款针线所创作，今次机会令她思考如何令歌曲形象化，若然将来做展览，也会想以歌曲为题继续针织创作，她指3月《完整的我》音乐会后，为这次作品忙碌了两个月，6月初将会飞到英国举行其伦敦站音乐会，「这段时间，我的工作室都放满针线，琴都被作品盖住，现在终于收拾完，可以投入音乐工作，为音乐会彩排。」

陈蕾进入音乐创作模式

谈到伦敦演出，陈蕾笑言也想留在当地放几日假，因为可以取得灵感，问会留在当地欧游一下？她笑言不敢：「不会放太长假，虽然针织也有压力，但同时我又好放松，所以都算玩了一排，是时候投入回音乐，很多人向我邀歌，但我至今仍未开始做。（欠多少首？）有朋友是今年1月找我的、说不急，7月完成就可以，结果我忙到现在，6月还要完成音乐会才有时间，也有2月、以及去年提出的，加起来都有6份创作工作，所以也是进入音乐创作模式、埋头苦干。」

陈蕾创作完成会给同事检验歌曲

谈到同门的汤令山传出绯闻以及歌曲风波，早前汤令山在台北演出，受访透露有心仪对象，网民搜寻证据，揭对象是「夜王BB」林熙彤，女方更疑因「520」分享工作照而泄蜜。陈蕾笑言最近埋首针织和演唱会，尚未了解传闻，问会否祝福他走出感情空窗期？她说：「等他确认了、亲口承认了先，否则这份祝福又太早！」至于汤令山新作《玻璃》被指抄袭John Mayer作品，问身为创作人的陈蕾，如何避免出现此情况？她表示：「他的情况我不清楚，但我自己的话。如果发现写了些有点熟悉的歌，我会请朋友帮忙听，如果有些音乐不觉意间听了，可能我都不自知，会给身边同事检验。有些作品会相似，也是有可能的，始终音乐就是音符、不同组合方式，如果相似都不稀奇，可能我自己听也觉得似，但绝对不是刻意。」