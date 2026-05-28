《浪人47》导演Carl Rinsch诈骗Netflix罪成 奇洛李维斯撰求情信望宽大处理

执导2013年电影《浪人47》的荷里活导演Carl Rinsch因诈骗Netflix逾1,100万美元（约8,615万港元），被裁定欺诈及洗黑钱等多项联邦罪名成立，案件备受业界关注。就在判刑日期临近之际，曾与其合作的巨星奇洛李维斯（Keanu Reeves）罕见出手，致函主审法官为Carl求情。

Carl面临8至10年监禁

Carl自2018年起与Netflix签约，据报共获平台投资约4,400万美元（约3.45亿港元）拍摄剧集《White Horse》，之后Carl再要求1,100万美元为剧集煞科，然而剧集由始至终都未有面世，并将1,100万美元转到私人户口作个人使用。去年12月，他承认洗黑钱、非法交易、电汇诈骗等罪。纽约联邦陪审团经数小时审议后裁定殊罪成，他将面临最少8至10年监禁。法院定于6月29日判刑，法官预计要求Carl归还1,100万美元外，还是付Netflix 440万美元（约3,446万港元）的律师费。

《浪人47》导演Carl Rinsch早前承认欺诈、洗黑钱等罪，面临入狱8至10年。

奇洛李维斯为Carl撰求情信。

奇洛在求情信中赞Carl是「杰出的艺术家」，并望法官「寛容与慈悲」，对Carl开恩。

奇洛与导演Carl曾合作《浪人47》，之后二人成为好友。

奇洛曾任《White Horse》早期投资者

奇洛在求情信中称Carl为「杰出的艺术家」，恳请法官法外开恩，以「宽容与慈悲」量刑。检察官指控Carl挪用Netflix为科幻剧集《White Horse》所拨款项，用以购置多架豪华跑车、高级床褥及加密货币等个人用途。

奇洛于5月1日撰写求情信，由Carl辩护律师团队提交，信中他坦承自己并不清楚案件全部细节。他表示Carl曾执导其主演的《浪人47》，二人其后成为朋友，他亦曾担任《White Horse》的早期投资者之一。奇洛在信中试图解释Carl的行事风格，写道：「依我所见，Carl有时会过度扩大项目的规模与范畴，令自己与合作方陷入矛盾。我并非以此减轻他的责任，只是希望提供一点理解其行为的视角。」此外，Carl的母亲、兄弟及儿时好友都为他撰写求情信。