YENA崔叡娜二度袭港举行演唱会 激罕献唱中文版《以善之名》订下「60岁之约」

韩国女歌手YENA（崔叡娜）凭多首人气作品席卷乐坛，日前二度登上香港舞台，举行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Hong Kong》演唱会。当晚YENA精心准备不同风格的舞台，更走到台下与粉丝近距离互动，并带领全场进行新曲《Catch Catch》Dance Challenge，甜美又充满能量的演出，令现场Jigumi（官方粉丝名）尖叫声此起彼落。

YENA人气歌曲连发

YENA演唱会甫揭序幕，以一袭粉红白色洋装惊喜现身台下，未登主舞台先点燃气氛。YENA用中文高呼：「你们准备好了吗！」随即带来全球掀起翻跳热潮的新曲《Catch Catch》，突如其来的近距离开场令粉丝惊喜万分，当招牌编舞一出，全场尖叫声几乎掀翻场馆屋顶。

其后YENA 接连献唱多首歌曲，包括《Drama Queen》、《U》等人气作品，更为粉丝准备歌曲《Being a Good Girl Hurts》的中文版《以善之名》，展现十足诚意。YENA 以独特清亮的电音嗓音，配合灵动俏皮的表情与舞步，一边演出一边与台下粉丝互动，气氛持续高涨。

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YENA为呈现更完整的舞台魅力，特别设计多个主题舞台，从可爱梦幻到个性鲜明风格皆一一呈现，展现「百变女王」的一面。演唱《Sugar》时，更惊喜邀请两位幸运粉丝上台互动，不仅送上礼物，更近距离在她们面前跳舞，令粉丝感动落泪。见到粉丝哭泣，YENA即以中文温柔安慰：「你们幸福吗？」当粉丝用力点头，YENA笑说：「我也很幸福，你们不要哭了。」台上台下温馨互动感染全场。

YENA率领千人齐跳《Catch Catch》

YENA之后准备《Catch Catch Challenge》环节，鼓励粉丝站起来一起跳舞。过千名粉丝参与挑战，场面震撼壮观。令YENA笑言：「我要更努力才行了！」YENA又以中、韩文夹杂连声称赞：「可爱！漂亮！」情绪价值满满，让现场每位粉丝都沉浸在欢乐氛围之中。

YENA中韩夹杂冧粉丝不断送飞吻

今次是YENA第二度来港开唱，看到满场支持自己，YENA感性表示：「谢谢大家把场地填满，第一次个人演唱会时我也来过香港，这么快就来到第二次。希望这个不只是我自己享受的演唱会，而是我们一起都很开心的演出。大家开心吗？」YENA更贴心以中文关心粉丝：「今天天气很热，你们没关系吗？请（场地）帮我们开满冷气，我们 Jigumi 不可以热倒！」逗笑全场。在尾声时，YENA与粉丝约定要一直唱到60岁，又不断送出的飞吻中，为香港站画下圆满句号。