袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙

袁咏仪近期在内地真人骚《五十公里桃花坞6》中，再次成为焦点，节目中她对「天王嫂」方媛照顾有加，但又表示跟她不熟，言谈间展示出她的「真性情」。近日袁咏仪在节目中，重提当年因质疑剧本而被TVB「雪藏」的往事，并自嘲当时自己是「神经病」，所以她在TVB拍摄的剧集不多，其后约满离巢，直至向影坛发展，更成为了影后。

袁咏仪透露反映剧本问题被雪藏

袁咏仪于1990年赢得港姐冠军入行，她先是担任音乐节目的主持人，但很快就发现自己志不在此。1991年，她在接拍首部处境剧《我爱玫瑰园》时，当时她与男主角张兆辉是死对头，但无端却又跟对方拍拖，认为剧本存在严重逻辑问题。为此，这位初出茅庐的新人，竟大胆地直接跑去跟高层说，当面质疑「你怎么可以这样写的」。这种在当时看来「没大没小」的行为，直接激怒了电视台高层，后果便是被「雪藏」，投闲置散，无戏可拍。

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袁咏仪转战影坛赢得影后

袁咏仪在约满TVB后，转战电影圈获得不错佳绩，于1993年凭《亚飞与亚基》夺得金像奖最佳新人，1994年凭《新不了情》一举封后，1995年更以《金枝玉叶》蝉联影后宝座，成为当时最炙手可热的顶级女星。然而，事业上的巨大成功，并未磨平她的棱角，反而让她的「霸道」与「脾气差」传闻越来越厉害，她自己也曾承认，年轻时得罪了很多人而不自知。

传袁咏仪闹王晶兼得罪成龙

袁咏仪初入影坛时，她因拍戏睡眠不足，在片场被导演王晶叫醒，竟当场指著王晶破口大骂，让全公司都见识了她的火爆。1995年，她与影坛大哥成龙合作《霹雳火》，拍完后成龙要求她补录几句台词，但她却未予配合，成龙一怒之下向导演协会投诉，导致她一度遭到电影圈的集体封杀。除了在工作上「霸道」，在爱情上，她一样是处于强势，当年张智霖与歌手许秋怡是公认的乐坛情侣，但袁咏仪在片场看中张智霖后，便采取主动攻势，直接约张智霖吃火锅，最终成功与张智霖相恋。但近年的袁咏仪已磨平了年轻时的棱角，在节目中照顾方媛，而遇上待粉丝亦显得亲民友善。

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