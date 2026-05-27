姜皓文拍《蛊降》有拜神求平安 爆太太嫌题材邪门曾反对接拍 香港票房不敢寄望：上映已好开心

姜皓文主演的马来西亚电影《蛊降》今日（27日）举行首映礼，他在戏中演降头师又要讲泰文对白，笑指学泰文很难，发音又棘，加上很多时都不知是甚么意思，学习的时间不多，多以视像跟老师学，问到拍摄时可有遇到怪事？他表示剧组有邀请降头师做顾问，但其中一位最顶尖的师傅在拍摄途中过身，幸有其他师傅帮忙，拍摄过程顺利。

姜皓文将拍电视剧

姜皓文表示太太觉得电影题材邪门，一开始都不想他接拍，但由于电影班底在《锁战》时已合作过，对方一早预他一角，唯有自己小心点，在泰国时都有拜神求平安，庆幸在拍摄时未有遇到怪事，但其他演员试过在山中拍照时，某个位置指出来是漆黑一片。至于可对香港票房有信心？他表示很难讲，观众有不同口味，香港能够上映已很开心，讲到他近年多在马来西亚拍戏，问他是否有感香港市道不好？他说：「顺其自然，市道好唔好都系咁拍，无论是内地定马来西亚，有工作就会做，之后将会拍一个香港平台电视剧同埋筹备马来西亚电影。」